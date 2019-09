Mit einem süßen Foto aus dem Familienalltag erwärmte Dwayne "The Rock" Johnson die Herzen seiner Fans. Der Schnappschuss auf Instagram zeigt ihn beim Spielen mit seiner Tochter Jasmine Lia. (Jeff Spicer/Getty Images)

Als Wrestler dominierte Dwayne „The Rock“ Johnson Ende der 1990er-Jahre die WWE, später sorgte er in zahlreichen Actionfilmen für Angst und Schrecken. Doch unter den gigantischen Muskelbergen und den vielen Tattoos scheint ein weicher Kern zu schlummern. Mit einem süßen Foto ließ Johnson seine Instagram-Fans an seinem Familienleben teilhaben. Auf dem Schnappschuss ist der 47-Jährige beim Spielen mit seiner Tochter Jasmine Lia zu sehen. Das Vater-Tochter-Gespann sitzt beim gemeinsamen Kaffeekränzchen an einem kleinen Kindertisch. Während die Dreijährige sich offensichtlich gerade etwas in ihre Tasse einschenken will, nippt Papa Dwayne bereits genüsslich an seiner Tasse.

Johnson kommentierte das Foto mit einem Augenzwinkern und schrieb: „Daddy hat vielleicht einen kleinen Schuss Tequila in seinem Tee.“ Irgendwo auf der Welt sei es schließlich immer fünf Uhr nachmittags, so seine scherzhafte Begründung. Humorvoll ist auch der Hashtag, mit dem der Schauspieler seinen Post versehen hat: #andgodblessmychair - zu deutsch: „Und Gott segne meinen Stuhl“. Ob der kleine Kinderstuhl, auf dem der 1,96-Meter-Hüne Platz nahm, bis zum Ende des Kaffeekränzchens durchhielt, löste Johnson nicht auf.