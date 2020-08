Mit 87,5 Millionen Dollar Einnahmen zwischen Juni 2019 und Juni 2020 ist Dwayne Johnson der bestbezahlte Schauspieler weltweit. (2019 Getty Images/Eamonn M. McCormack)

Sage und schreibe 87,5 Millionen US-Dollar hat Dwayne „The Rock“ Johnson im vergangenen Jahr eingenommen. Dies geht aus einer Liste der US-amerikanischen Zeitschrift „Forbes“ hervor. Demnach ist der US-Amerikaner zum zweiten Mal in Folge der bestbezahlte Hollywood-Schauspieler. Bereits 2019 führte er die Liste mit 89,4 Millionen Dollar an.

Den enormen Verdienst, den Johnson zwischen Juni 2019 und Juni 2020 einstrich, verdankt er unter anderem dem Streaming-Dienst Netflix: Durch seine Rolle in dessen Film „Red Notice“ verdiente der 48-Jährige laut Forbes 23,5 Millionen Dollar. Weitere finanzielle Erfolge verbuchte seine Under-Armour-Bekleidungslinie Project Rock.

Direkt hinter Johnson auf dem zweiten Platz liegt sein Co-Star aus „Red Notice“, Ryan Reynolds. Der 43-Jährige verdiente je 20 Millionen Dollar für „Red Notice“ und den Netflix-Film „6 Underground“. Außerdem sei ein drittes Projekt mit dem Streaming-Dienst in Planung. Somit schafft es Reynolds am Ende auf Einnahmen in Höhe von 71,5 Millionen Dollar.

Die übrigen Plätze der Top Five gehen an Mark Wahlberg (58 Millionen Dollar), Ben Affleck (55 Millionen Dollar) und Vin Diesel (54 Millionen Dollar). Danach folgen der Bollywood-Star Akshay Kumar (48,5 Millionen Dollar), der „Hamilton“-Produzent Lin-Manuel Miranda (45,5 Millionen Dollar), Will Smith (44,5 Millionen Dollar) und Adam Sandler (41 Millionen Dollar). Schlusslicht der Top Ten ist Jackie Chan mit 40 Millionen Dollar.