Der Online-Handel ist hart umkämpft: Ebay wirft dem Konkurrenten Amazon nun illegale Methoden vor. (Creative Commons Zero (CC0))

Es gibt mächtig Stunk im Online-Handel. Im Fokus stehen zwei der größten Plattformen überhaupt: Ebay hat seinen geradezu übermächtigen Konkurrenten Amazon in den USA auf Unterlassung verklagt. Auf illegale Weise hätten Amazon-Mitarbeiter demnach Top-Verkäufer über das interne E-Mail-System von Ebay abzuwerben versucht, heißt es in der Klageschrift. Dutzende Konten seien involviert gewesen, die allein zu Abwerbezwecken erstellt wurden. Mehrere hundert Verkäufer sollten laut Ebay dazu überredet werden, künftig bei Amazon zu verkaufen.

Um unentdeckt zu bleiben, hätten die Abwerber Codewörter wie „AMZ“ oder „a-m-a-z-o-n“ verwendet. Auf diese Weise sollten automatische Systeme es schwerer haben, die Konten ausfindig zu machen.

Die Klage könnte für Amazon durchaus zum Problem werden, zumal offenbar Zeugenaussagen von Mitarbeitern vorliegen, die an den Maßnahmen beteiligt gewesen sein sollen. Die Versuche sollen außerdem nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich, Australien sowie Singapur unternommen worden sein.