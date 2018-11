So sieht er von innen aus, der neue Edeka-Markt von Roy Schomacker an der Bremerhavener Heerstraße in Burgdamm. Hier kann man von Montag bis Sonnabend jeweils von 8 bis 21 Uhr entspannt einkaufen.

Für den selbstständigen Einzelhändler Roy Schomacker ist dies der dritte Edeka-Markt. In Loxstedt und in Hagen im Bremischen führt er bereits erfolgreich zwei weitere Vollsortimenter. Frische, persönlicher Service und kompetente Beratung haben dabei für den Kaufmann und sein 65-köpfiges Team auch am neuen Standort höchste Priorität: „Meine Mitarbeiter werden sich mit Leidenschaft für die Bedürfnisse unserer Kunden einsetzen. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg.“

Auf einer Verkaufsfläche von rund 1600 Quadratmetern finden die Kunden in dem neuen Edeka-Markt etwa 18 000 Artikel – von „Gut-und-Günstig“-Produkten auf Discount-Preisniveau über Markenartikel bis hin zu nationalen und internationalen Spezialitäten. „Ein übersichtlicher Aufbau sorgt dabei für das schnelle Finden von Produkten und für einen entspannten Einkauf“, ist sich Roy Schomacker sicher. Beratungskompetenz und Expertise spielen ebenso eine wichtige Rolle. Die Mitarbeiter beraten an den Bedientheken für Fleisch, Wurst, Käse und Backwaren oder stehen im Markt bei Fragen rund um Produkte und Inhaltsstoffe helfend zur Seite. An der Käse-Bedientheke erhalten die Kunden neben Antipasti-Spezialitäten auch besonderes Experten-Wissen zu den verschiedenen Sorten von einem ausgebildeten Käse-Sommelier. Die Fleischabteilung bietet unter vielen anderen Spezialitäten hochwertiges Dry-aged-Beef aus dem markteigenen Reifeschrank.

Frische steht in der großzügigen Obst- und Gemüseabteilung im Fokus. Gestaltet als Marktplatz, finden die Kunden hier eine vielfältige Auswahl – von heimischem Obst und Gemüse aus der Region bis hin zu exotischen Früchten aus Europa und der Welt. An der Salatbar können sich die Kunden ihre Salate nach eigenem Geschmack individuell zusammenstellen. Das große Convenience-Angebot mit frischen Salaten, Smoothies und Snacks zum Direktverzehr eignet sich ideal für die Mittagspause oder für unterwegs.

Zum Verweilen vor oder nach dem Einkauf lädt das „Ihle-Café“ im Vorkassenbereich mit insgesamt 34 Sitzplätzen ein. Dort können die Kunden neben Frühstücksangeboten auch Kaffee, Brot- und Backwaren, Kuchen und Torten der Edeka-Tochter Schäfer’s sowie herzhafte Snacks genießen. Kostenfreies W-Lan gesamten Markt rundet das Angebot ab.

Eine moderne und übersichtliche Gestaltung, angenehmes Licht und dezente Farben: Der neue Edeka-Markt Schomacker zeichnet sich durch Atmosphäre und Kundenfreundlichkeit aus – ein Markt mit Wohlfühlcharakter. So ist bequemes Einkaufen für alle Generationen garantiert, unter anderem durch breitere Gänge, niedrigere Regale und barrierefreie Kundentoiletten. Direkt am Markt gibt es zudem 115 kostenlose Parkplätze.

Auch in Sachen Umweltschutz ist der neue Vollsortimenter vorbildlich: Beleuchtet wird er zu 100 Prozent über energiesparende LED-Systeme. Die Kühlmöbel arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel Kohlendioxid. Außerdem senkt eine ausgeklügelte Wärmerückgewinnung den energetischen Fußabdruck des Marktes. „Dabei wird der Markt mit der Abwärme aus den Kälteanlagen beheizt“, erklärt Roy Schomacker.

Zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft arbeitet Roy Schomacker mit regionalen Lieferanten zusammen. Zahlreiche Artikel kommen direkt aus der Region; dazu gehören beispielsweise Kaffee von der Rösterei de koffiemann, Bremer Babbeler von der Firma A.F. Bruns Süßwarenfabrikation, Weine aus dem Bremer Ratskeller, Honig der Imkerei Uhlenkamp und Friebel-Wurstwaren. Die Verbundenheit zur Region geht aber noch weiter: Das Team des Edeka-Marktes wird sich nämlich auch für soziale Belange vor Ort einsetzen – mehrmals wöchentlich spendet der Markt zum Beispiel Lebensmittel an die Tafel.