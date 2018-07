Im Laufe der Jahre waren viele interessante Auftritte zu verbuchen. Schützenfeste, Betriebsfeste, private Veranstaltungen ebenso wie Auftritte auf Helgoland, bei Radio Bremen, im NDR, beim Sechs-Tage-Rennen, in Dänemark, Holland, auf Fuerteventura, Gran Canaria, in Rundfunk und Fernseh-Sendungen im Regional-Programm machten die Band in Bremen und Umland bekannt.

Seit 2009 gibt es nun das Edan Jope Duo mit einem vielseitigen Repertoire an Musik für die „reifere Generation“. Schwerpunkt sind die 60er- und 70er-Jahre. Am Sonnabend, 28. Juli, kann man das Edan Jope Duo auf dem Kajenmarkt in Bremen an der Schlachte sehen und hören. Beginn des Auftritts ist um 12.30 Uhr. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.edan-jope-duo.de.