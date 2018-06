Sektempfang und Smoothies: Die Auszubildenden des Edeka-Centers Schieweck werden die Gäste begrüßen.

„Am 6. Juni brennen wir ein Feuerwerk an Aktivitäten ab“, kündigt der Markt an. Instore-Verkostungen, ein Sekt-Empfang durch die Auszubildenden und vieles mehr. Das Highlight: Ein Koch-Battle mit Stargast Sebastian Lege.

Natürlich wird – wie gewohnt – der bewährte Parkplatzbereich (links vor dem Eingangsbereich) an diesem Tag zur Eventzone. Mittels Riesen-Alpenrutsche, Kinderschminkzelt, Kuh-Wettmelken, einem Bungee-Trampolin und unserem altbewährten Deutschlandcard-Glücksrad werden an diesem Tag nicht nur die Kinder sondern auch deren Eltern begeistert.

Auch für die Kinder ist Spaß garantiert.

Ab etwa 11 Uhr steht der Edeka-Foodtruck (Foodmafia) vor dem Markt auf dem Parkplatz. Vom Corleone- über den Barzini- bis zum Pulled-Pork-Style-Burger werden hier viele kulinarische Feinschmecker-Burger zum einmaligen Sonderpreis von fünf Euro – in Anlehnung an das Jubiläum – angeboten.

Ein weiteres Highlight ist der Stargast Sebastian Lege, ausgewiesener TV-Foodexperte, Entertainer und „Alt-Achimer“. Um 12.30 Uhr wird Sebastian Lege mit einem Kunden zusammen gegen den Fleischer des Marktes, Marcel Bellmer (auch mit Kunden zusammen), zu einem Koch/Grill-Battle antreten – getreu dem Motto: „Gekauft – gegrillt – gewonnen“ gehen beide zusammen mit dem Kunden zunächst 30 Minuten durch den Markt und „kaufen“ für ihre geplanten Grillgerichte ein. Danach wird auf dem Parkplatz von jeder Partei ein tolles Grillgericht kreiert. Dieses wird im Anschluss durch eine aus fünf Kunden bestehende Jury bewertet und gewürdigt werden. Hier ist jede Menge Spaß garantiert, denn sowohl Sebastian Lege als auch Marcel Bellmer haben sicherlich reichlich Entertainer-Qualitäten, sodass während der Zubereitung auch ordentlich gelacht werden dürfte. Begleitet und moderiert wird dieser Tag durch DJ Jens Nowak.

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr kommt es dann zum zweiten Battle des Tages. Hier wird Sebastian Lege gegen das Foodmafia-Team im Foodtruck darum buhlen, den besten Burger in Achim-Bierden zuzubereiten. Hierfür erhalten alle interessierten Kunden von jeder Seite ein Viertel Special-Burger zum Probieren gratis. Anschließend sollen die Kunden entscheiden, welcher „High-Tech“-Burger besser gemundet hat. Zum Abschluss gibt es noch eine Autogrammstunde mit Sebastian Lege.

Weiterhin gesucht wird der älteste Kassenbon vom E-Center Bischof/Schieweck. Der Inhaber des ältesten Bons gewinnt einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro. Bis zum 6. Juni um 10.00 Uhr können Kunden ihren Bon zusammen mit der Teilnahmekarte ausgefüllt am Info-Servicepoint abgeben. Um 14.30 Uhr wird dann der Hauptgewinner auf dem Parkplatz bekannt gegeben. Zwei Bundesliga-Eintrittskarten für das erste Heimspiel vom SV Werder Bremen in der kommenden Saison können Kunden beim Schätzen des Gewichtes unserer beiden Fleischer Henning Kramski und Marcel Bellmer gewinnen.

Unsere Azubis werden nach dem Sektempfang die Gäste mit selbst zubereiteten Smoothies begeistern und auch im Café Bierden können Kunden an diesem Tag schlemmen, was das Zeug hält. Vom Starter-Frühstück für zwei Personen über ein Mittagsangebot in Form einer Portion Lachsfilet mit frischem Spargel und Kartoffeln bis hin zum Kaffeeklatsch für zwei Personen ist jeder mit fünf Euro pro Person dabei.

Am späten Nachmittag ebbt das Feuerwerk an Aktionen laut Veranstalter jedoch nicht ab. Drei regionale Partner werden am Nachmittag zu Gast sein: Ab etwa 15 Uhr die Achimer-Smoky-Boots-Linedancer, ab 16 Uhr die Banda Colorado Sambatrommler aus Thedinghausen und ab 16.30 Uhr unser Nachbar Tamado-Fitnessstudio. Alle Gäste sollen mit Aufführungen für weitere Glanzpunkte an diesem Tag sorgen und das Publikum begeistern.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass jeder Kunde bei seinem Einkauf am 6. Juni fünf Prozent Rabatt erhält.