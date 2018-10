Warum Edelstahl die Alternative zu Aluminium oder verzinktem Stahl ist, erklärt Inhaber Burkhard Scheffler. „Schon nach wenigen Jahren sehen Zäune, Bänke oder Geländer aus den gängigen Metallen nicht mehr schön aus. Sie setzen Rost an, Farbe blättert ab und es muss neu gestrichen werden.“ Nach 30 Jahren seien verzinkte oder nur gestrichene Geländer zudem häufig durchgerostet. „Daran gerechnet ist eine Edelstahlausführung deutlich günstiger, denn man muss sie nur einmal kaufen. Sie behält ihre schöne Optik auch bei Wind und Wetter“, so der Edelstahlexperte. Diese Vorteile wüssten seine Kunden zu schätzen.

Dazu zählen auch die Wohnungsbaugesellschaften Gewosie und Wohnbauservice GmbH. So stammt ein Gros der Geländer und Wäschestangen der Wohnanlagen in Bremen-Nord von den Lesumer Handwerksexperten. Im Zuge der Modernisierungsarbeiten kommen immer mehr dazu. Ganz neu sind Fahrradhäuser, von denen das Team bisher drei Stück installieren konnten. Diese sind im Baukastenprinzip konzipiert. „Es gibt ein Grundgerüst, das immer gleich ist, auf Wunsch aber farblich variiert werden kann“, erklärt Burkhard Scheffler. „Bei den Füllungen hat man die Wahl. Von Holzlattungen über Trespa, Metallblechen in verschiedenen Farben und Lochpaneelen bis zu Lochblechen oder Rankgittern ist alles möglich.“

In der Wohnanlage an der Köhlhorster Straße wurden Lochbleche und Platten eingesetzt, die sich farblich an den umliegenden Gebäuden orientieren. Dass sich die Häuser nahtlos in die Umgebung integrieren, war die Vorgabe der Wohnungsbaugesellschaft. Wie dies umgesetzt werden sollte, dabei ließ man der Firma Scheffler freie Hand. Entstanden sind Fahrradhäuser, die in Funktionalität und Optik überzeugen. 24 Räder können witterungsgeschützt und sicher untergestellt werden, aber auch für kleinere Varianten und für eine, die 36 Drahtesel fasst, hat Burkhard Scheffler Pläne zur Hand.

Künftig sollen noch mehr Wohnanlagen mit den Fahrradhäusern bestückt werden. Der Grund ist laut Scheffler einfach: „Gerade ältere Radfahrer setzen vermehrt auf Elektrofahrräder. Die sind zwar praktisch, haben aber ein ziemliches Gewicht.“ Sie könnten nicht jeden Tag in den Keller getragen werden. Das Gleiche gelte für normale Räder.

Neben den laufenden Projekten hat Burkhard Scheffler bereits ein weiteres in Arbeit. „Wir arbeiten an Mülltonnenboxen, die sich optisch ansprechend ins Gesamtbild integrieren.“ In Planung seien Varianten für einzelne Tonnen, wie auch für große Sammelcontainer.

Scheffler Metallverarbeitung, Am Lesumdeich 8d, 28719 Bremen. Telefon: 04 21 / 644 10 16, E-Mail: info@scheffler-metallverarbeitung.de. Weitere Informationen im Internet unter www.scheffler-metallverarbeitung.de.