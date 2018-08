Wer die unterschiedlichsten Sorten in netter Gesellschaft einmal probieren möchte, sollte sich rechtzeitig für das nächste Whisky-Tasting im Oktober anmelden. Darüber hinaus bietet das Team von Viva individuelle Weinproben an, zu denen sich kleine Gruppen aus Freundeskreisen, Nachbarn und Kollegen anmelden können. Die Mindestteilnehmerzahl hierfür sind zehn Personen. Wer für seine persönliche Feier auf der Suche nach passenden Getränken ist, ist ebenfalls bei Viva genau richtig. Jörn Krehl stellt seinen Kunden gerne Weine auf Kommissionsbasis zusammen und steht ihnen bei einer weinbegleitenden Menüberatung zur Seite. Darüber hinaus bietet das Team von Viva individuell zusammengestellte Präsentkörbe an, die sogar direkt vom Geschäft aus in die ganze Welt verschickt werden können.

Aktuelle Infos rund um das Weinfachgeschäft sind im Internet unter www.facebook.com/VivaWeyhe sowie auf der Homepage des Geschäfts www.viva-weyhe.de zu

finden.