Am Montag, 23. April, beginnt in der Begegnungsstätte Schwanewede ein neuer Wing-Tsun-Kurs für Kinder und Erwachsene.

WingTsun ist nicht „versportlicht“ und verfügt daher über keinen festen Regelkanon. Was zählt, ist körperliches Reaktionsvermögen in jeder Situation, denn kein Angreifer hält sich an Regeln, wie Schulleiter Ronald Bartscherer weiß: „Es ist wichtig, dass man realistische Situationen trainiert. Und diese sind für Frauen, Männer und Kinder unterschiedlich. Die körperlichen Wing-Tsun-Techniken sind zwar identisch, aber die Kommunikation muss der jeweiligen Situation angepasst sein.“

Immer beliebter werden auch die Wing-Tsun-Kindergruppen, bei denen die Kleinen lernen, sich gegen andere Kinder zu wehren, aber auch trainieren, wie man sich gegenüber Erwachsenen zu verhalten hat. „Ein Fünfjähriger kann einen Erwachsenen nicht besiegen. Aber er kann lernen, dass man niemandem die Haustür öffnet, am Telefon nicht sagt, dass die Eltern nicht zu Hause sind und nie jemandem zum Auto folgt, weil Süßigkeiten oder Hundewelpen versprochen wurden. Die meisten dieser Punkte haben die Eltern den Kindern bereits erklärt. Das hilft aber nicht. Man muss es trainieren. Immer und immer wieder.“ Deshalb besteht ein Großteil des Kindertrainings aus Rollenspielen. Kinder lernen, „Feuer“ zu schreien, bewusst andere Erwachsene um Hilfe zu bitten und Codewörter zu benutzen, wenn die Eltern einen Bekannten bitten, die Kinder von einem Treffpunkt abzuholen. Positiver Nebeneffekt: Die WingTsun-Techniken schulen die Motorik. Das hilft nicht nur den Grundschülern in ihrer Entwicklung, sondern bietet den Erwachsenen einen guten Ausgleich für deren oft einseitigen Tätigkeiten.

Nähere Informationen gibt es bei Ronald Bartscherer unter der Telefonnummer 01 73 / 183 41 85 oder unter der E-Mail-Adresse wingtsun-schwanewede @web.de.