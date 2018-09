Wer sparen möchte, ohne auf den gewohnten Komfort und ein gemütliches Zuhause zu verzichten, sollte ein paar Dinge beachten. Das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) hat einige Tipps zusammengestellt.

„Wer seine Türen geschlossen hält, verhindert große Wärmeverluste“, sagen die Experten. Das gilt auch für Keller- und Dachbodenfenster, die im Winter durchgehend geschlossen sein sollten. Wer über Nacht die Rollläden schließt, hält mehr Wärme im Gebäude – vor allem bei älteren und energetisch weniger guten Fenstern. Gardinen sollten nicht vor den Heizkörpern hängen, da sich sonst die warme Luft nicht im Raum verteilen kann.

Noch mehr lässt sich einsparen, wenn die Heizung über Nacht oder tagsüber, wenn alle Bewohner außer Haus sind, abgesenkt wird. Um die Gefahr der Schimmelbildung durch Kondensation von Feuchtigkeit aus der Raumluft an kälteren Außenbauteilen zu vermeiden, sollten die Räume in der Regel aber nicht kälter als 16 Grad Celsius sein. Zu warme Räume erhöhen allerdings den Energieverbrauch unnötig. Jedes Grad, dass die Heizung nicht erzeugen muss, spart etwa sechs Prozent Energie und damit auch Kosten. Daher sollte in den jeweiligen Räumen getestet werden, bei welcher Raumtemperatur es sich dort gut aushalten lässt.

Wer per Hand abends beim Schlafengehen oder am Morgen vor der Arbeit die Thermostate an den Heizkörpern herunterregelt, betritt später kalte Räume. Dagegen helfen smarte oder automatische Thermostate, die an die Heizkörper angebracht werden. Die Geräte merken sich den Ablauf und stellen die Temperatur immer optimal ein. Zudem lassen sie sich mit dem Smartphone auch aus der Ferne steuern.

Vor dem Heizen entlüften

Ein weiterer wichtiger Tipp bezieht sich insbesondere auf die Anfangsphase der Heizperiode. Wenn Heizkörper gluckernde Geräusche abgeben und nicht richtig warm werden, besteht Handlungsbedarf. Die Heizkörper sollten entlüftet werden.

Wenn ein Heizkessel bereits älter als 20 Jahre ist, sollte man zudem über einen Austausch nachdenken. So spart ein neuer Öl-

Brennwertkessel im Vergleich zu einem alten Standardkessel bis zu 30 Prozent Brennstoff ein, im Vergleich zu einem Niedertemperaturkessel bis zu 15 Prozent. Noch größere Einsparungen ermöglicht die Einbindung erneuerbarer Energien, etwa durch eine Solarthermie-Anlage.