Die ehemalige Apple-Managerin Joanna Hoffman hat das soziale Netzwerk Facebook und dessen Chef Mark Zuckerberg (Bild) scharf kritisiert. (2020 Getty Images/Johannes Simon)

Sie war eine der engsten Mitarbeiterinnen von Tech-Legende Steve Jobs: Die frühere Apple-Managerin Joanna Hoffman hat sich nun zur Rolle der sozialen Medien in der aktuellen US-Lage geäußert und Facebook scharf kritisiert. Das Netzwerk würde keine Verantwortung übernehmen und letztlich mit „der süchtig machenden Droge Wut handeln“, erklärte Hoffman bei der Tech-Konferenz CogX. Dies berichtet der US-Sender „CNBC“. Demnach habe sie zwar großen Respekt vor dem, was Facebook erreicht hat. Allerdings würden „bestimmte Aspekte“ die Gefüge der Demokratie und menschlicher Beziehungen zerstören. Man wisse schließlich, dass Wut süchtig mache. Man wisse, dass man Leute auf die Plattform bringen und interagieren lassen könne, wenn man sie nur wütend genug mache.

Die Rolle der sozialen Medien in Politik und Gesellschaft - nicht nur in den USA - wird seit Langem kritisch gesehen. Besondere Relevanz erreichte das Thema zuletzt im Rahmen der aktuellen „Black Lives Matter“-Proteste in den USA. Präsident Donald Trump hatte einen Beitrag auf Twitter und Facebook veröffentlicht und mit dem Einsatz des Militärs gegen US-Demonstranten gedroht. Während Twitter den Beitrag als „gewaltverherrlichend“ einstufte, ließ ihn Facebook unkommentiert stehen. Mark Zuckerberg zog viel Kritik auf sich - auch aus der eigenen Belegschaft - da er den Schritt mit der Meinungsfreiheit begründete.