„Es war einmal ein starkes Land“ titelte gar der „Spiegel“ – wohl zur Freude von Thilo Sarrazin, dem Selbstmitleidsbuch-Autor („Deutschland schafft sich ab“) und rechtskonservativer US-Medien, die unser Land in die Krise reden wollen.

„Und Merkel ist schuld“, so beschreibt es die „Huffington Post“, weil sie weiter auf freie Märkte vertraue und keine Antwort auf Donald Trumps Strafzollpolitik habe. Daraus, dass Löws Team „starr, fantasielos und angstzerfressen“ spielte, zieht der „Spiegel“ den Schluss, dass dies angesichts von Koalitionskrise und Dieselaffäre „natürlich“ etwas über den Zustand des Landes aussage. Und seine Krankheit in Politik und Wirtschaft, also „der sture Glaube an Bewährtes, die Verweigerung von Veränderung“. Die Kanzlerin und die deutschen Unternehmer sind also so selbstgefällig und leiden genauso unter Realitätsverlust, wie Jogi Löw und seine DFB-Bosse?

Man kann es auch ganz anders sehen. Statt einen Krankenschein auszustellen, schreibt „Bild“ das Land gesund: „Warum es uns Deutschen so gut geht“, titelte das Blatt und begründet dies mit „Fleiß, Freude, Auftragsboom“. Auch Jeremy Cliff, Berliner Korrespondent des britischen „Economist“, wundert sich. „Aus der Perspektive jedes anderen Landes auf der Welt geht es Deutschland sehr gut.“ Und der 30-jährige Brite fügt hinzu: „Wir hätten sehr gern die deutschen Probleme“. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die Welt ändert sich in raschem Tempo, was gestern sicher war, steht heute schon infrage“, schreibt der Leiter des Zentrums Liberale Moderne und langjährige Grünen-Vordenker Ralf Fücks in einem bemerkenswerten Aufsatz. Und „Schönreden“ der Probleme sei „keine gute Alternative zur Panikmache“.

In der Tat gibt es ein paar große Baustellen, die viel entschiedener angegangen werden müssten als bisher: Deutschland hinkt beim Ausbau schneller Internetverbindungen hinterher, die Autoindustrie bei E-Mobilität und Batteriezellenbau. Der Kampf gegen die Luftverschmutzung wird nur halbherzig betrieben, die Beseitigung der Personalnot in Kliniken und Pflege ebenso. Dennoch hat Fücks recht, dass für Panik kein Grund besteht: „Wir haben das wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenzial, den Wandel erfolgreich zu gestalten.“ Und trotz schwarzer Null dafür einen Spielraum im Bundeshaushalt bis 2022 von etwa 98 Milliarden Euro. Das gab es so noch nie.