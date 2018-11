Der steht symbolisch für das, was sein Verein wieder einmal geleistet hat: erfolgreich Geld für den guten Zweck gesammelt. Mehr als 5000 Euro konnte er mit seinen „Kickers for Help“ für die Kirchweyher Ausgabestelle der Syker Tafel sammeln. Eben diese Summe überreichte er den ehrenamtlich Engagierten der Lebensmittelausgabe.

Da staunte auch Tafelsprecher Ralf Grey nicht schlecht. „Wir brauchen solche Vereine häufiger“, sprach er den Gönnern eine wichtige Vorbildrolle und Funktion im System der ehrenamtlichen Arbeit zu. „Ehrenamtliche müssen zusammenarbeiten“, bekräftigte er. Denn es werde immer mühsamer, Spendengelder zu akquirieren. Da kommt solch eine Unterstützung natürlich mehr als gelegen. Die Gelder werde die Tafel verwenden, um laufende Kosten zu decken und die notdürftig angefangenen Renovierungsarbeiten der Weyher Ausgabestelle voranzutreiben. Dabei klingt die Idee der „Kickers for Help“ denkbar einfach: Sie organisieren Benefizfußballturniere und spenden die Erlöse an gemeinnützige Organisationen oder Menschen in Notlagen. Aus dieser Motivation heraus hat sich der Verein vor fast drei Jahren zusammengefunden. Damals ging es der Gruppe darum, die Familie des an Leukämie verstorbenen Freundes Frank Harz finanziell zu unterstützen. Auf Anhieb war dieses Fußballturnier ein voller Erfolg – rund 7000 Euro kamen dadurch zusammen.

Bei diesem einen Mal wollten es ehrenamtlichen Fußballer aber nicht belassen. „Wir haben Geschmack daran gefunden: Spaß haben und helfen“, sagt Eilers. Spätestens nach dem zweiten Turnier sei dann klar gewesen, dass sie Gruppe das länger machen will. Seit dem Start im Jahr 2016 organisierten sie nun jedes Jahr ein Benefizturnier und kickten für den guten Zweck. Mehr als 17 000 Euro sammelten die „Kickers for Help“ inzwischen für den wohltätigen Bereich. „Das ist eine stolze Summe, wir haben nicht mit so viel Geld gerechnet“, findet der Vorsitzende. Im Vorjahr gingen die Spenden an den Verein Trauerland, für den sich Ex-Werder-Bremen-Trainer Thomas Schaaf engagiert. Der fungiert auch als Schirmherr der Kickers.

Auf die Syker Tafel kamen Eilers und seine Kollegen in diesem Jahr durch eine Empfehlung von Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen. „Wir haben uns zusammengesetzt, um zu sehen, wer in der Region hilfsbedürftig ist“, umreißt er das Auswahlverfahren. Wer dann im kommenden Jahr von dem Benefizturnier profitieren wird, werde dann noch geprüft. Klar sei jedoch, dass lokale Gruppen damit unterstützt werden sollen. „Das Geld wird von Menschen aus der Region gespendet und soll auch hier bleiben“, findet der Kickers-Vorsitzende.

Dahinter steckt allerdings ein enormer organisatorischer Aufwand. Darum kümmern sich überwiegend Eilers und sein Stellvertreter Wolfgang Niestädt. „Wir planen jetzt schon fürs nächste Jahr“, erklärt der Vorsitzende. Das beginnt mit den Planungen für das Datum und den Veranstaltungsort. Doch auch Dinge, die selbstverständlich erscheinen, müssen sie organisieren. Genehmigungen von der Gemeinde, die Gema-Anmeldung, Gastronomie, das Engagement der Künstler, zählt Eilers auf: „Allein die Toilettenwagen, die sind teils auf anderthalb Jahre ausgebucht. Das sind kleine Sachen, die einen manchmal zurückschmeißen.“ Um die Turnierleitung kümmert sich dann Horst „Blacky“ Dräger.

Dabei profitiert Eilers von seiner mehrjährigen Erfahrung im Eventmanagement. Er weiß, worauf er achten muss. Zumal er dadurch über ein Netzwerk verfügt, um beispielsweise namhafte Gäste für das Benefizturnier zu gewinnen. Durch eben diese Kontakte kam derweil überhaupt erst die Idee für die „Kickers for Help“. Mit Spielern der ehemaligen Brinkumer Ü40-Mannschaft nahm Eilers zunächst selbst an einem solchen Fußballspiel für krebskranke Kinder teil, das ein Bekannter in Bonn organisiert hatte. Als dann ein ähnlicher Fall im eigenen Freundeskreis auftrat, übernahmen sie das Konzept.

Mit der Zeit nahmen sie kleine Verbesserungen vor, in diesem Jahr zogen sie auf das Kleinfeld um, um auch kleineren Teams die Teilnahme zu ermöglichen. 20 Mannschaften kickten so in diesem Jahr für den guten Zweck. Überlegungen, zwei Turnier im Jahr auszurichten, verwarfen die Organisatoren allerdings. „Das kriegen wir nicht hin. Mit einem Event sind wir voll ausgelastet“, sagt Michael Eilers, der heutzutage wieder seinem eigentlichen Beruf als Fahrlehrer nachgeht. Großen Verbesserungsbedarf für die Benefizveranstaltungen sehe er im Moment auch nicht: „Die Resonanz wird von Jahr zu Jahr besser. Wenn wir es hinkriegen, dass wir Spaß haben und unsere Ziele erreichen, ist das schon gut.“