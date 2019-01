Nur gut also, dass zahlreiche Menschen bereit sind, sich für die Allgemeinheit zu engagieren, ihre Hände und ihr Wissen zur Verfügung stellen.

Helga Torst weiß allerdings auch, dass Einrichtungen und Freiwillige nicht immer zueinander finden. Das Problem? Sie wissen schlicht nicht voneinander. Bereits 2005 kam sie deshalb auf die Idee, in der Gemeinde Weyhe eine Freiwilligenagentur zu etablieren, um eben beide Parteien miteinander zu vernetzen. „Wir vermitteln zwischen Einrichtungen und Menschen, überwiegend 55 Jahre und älter, mit Zeit sich zu engagieren“, fasst Torst die Funktion die Freiwilligenagentur zusammen. „Die Menschen kennnen sich nicht genau aus, wer Hilfe braucht.“

Das Prinzip dabei ist denkbar simpel: Die Freiwilligenagentur um Helga und Werner Torst, unterstützt von Christina Mielke aus dem Weyher Rathaus, sammelt die Bedarfe der Einrichtungen und katalogisiert die Angebote für ehrenamtliches Engagement. Aufbereitet in einer Datenbank werden diese Anfragen dann auf der Homepage veröffentlicht und so öffentlich zugänglich gemacht. Wer sich nun engagieren möchte, der kann die Einträge der Datenbank alphabetisch oder nach Kategorien sortieren. Begleitung, Fahrdienste, Handwerk, Kunst, Technik oder Tiere – für jedes Interesse ist hier etwas dabei. Infos zum Aufgabenbereich, den benötigten Qualifikationen, der Einrichtung und die Kontaktdaten werden gleich mitgeliefert. Die Einstiegshürde wird möglichst gering gehalten. Wie viele Menschen in den fast 14 Jahren der Freiwilligenagentur über diese ein ehrenamtliches Engagement gefunden haben? „Wir erfahren nicht unbedingt, wenn jemand über uns vermittelt wurde“, sagt Torst. Zwar sieht sich die Agentur als Vermittler, drängt sich dabei aber nicht zwischen Einrichtungen und Freiwillige. Viel mehr lädt sie dazu ein, direkt in Kontakt zu treten und ein niederschwelliges Angebot bereitzustellen. Doch man kennt sich in einer Gemeinde wie Weyhe. „Ich erfahre das dann zum Beispiel auf dem Markt, wenn mir jemand Vermitteltes über den Weg läuft“, erzählt sie. Für die Plattform gebe es immer wieder Lob oder auch schon mal eine Dankesnachricht eines Vereins. Knapp 25 Partnervereine zählt das Netzwerk mittlerweile.

Zwar war Torst im Diepholzer Nordkreis eine Pionierin mit der Freiwilligenagentur in Weyhe; erst später und mit ihrer Unterstützung wurden die Einrichtungen in Stuhr und Syke etabliert. Doch auch Torst musste sich glücklicherweise nicht alles selbst erarbeiten und konnte aus dem Erfahrungsschatz ihrer hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus Bremen schöpfen. „Man muss das Rad ja nicht neu erfinden“, sagt die Initiatorin der Freiwilligenagentur in Weyhe. In der Hansestadt erfuhr sie damals auch vom Konzept der Freiwilligenagentur. „Ich habe einen VHS-Kurs zur neuen Freiwilligenarbeit gemacht“, erzählt sie. Teil dieses Kurses war eben auch ein Besuch bei der Bremer Freiwilligenagentur. Denn die Freiwilligenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren doch etwas geändert, weiß die Rentnerin. So seien es vornehmlich ältere Menschen, die bereit seien, regelmäßig Zeit und Herzblut in soziales Engagement zu investieren. „Junge und berufstätige Menschen suchen eher projektbezogen. Sie helfen dann zum Beispiel bei einem Sommerfest mit“, weiß Torst aus Erfahrung.

Um eine bestmögliche Übersicht über die Gesuche in den Einrichtungen zu geben, kooperiert die Freiwilligenagentur in Weyhe auch mit denen in Syke und Stuhr. Denn mittlerweile sei ehrenamtliches Engagement weniger an den eigenen Wohnort gebungen. „Man kombiniert das Ehrenamt mit der Arbeit oder dem Familienleben“, führt Torst aus. Ein Beispiel: Wer in Weyhe wohnt, kann den Besuch der Eltern in Stuhr mit ehrenamtlichem Engagement dort verknüpfen. Vielleicht gibt es andernorts manchmal auch einfach passendere Gesuche. Helga Torst kennt das. Sie selbst engagiert sich im Krankenhaus Links der Weser als Grüne Dame. „Ich bin dort selber einmal Patientin gewesen“, sagt sie über ihre Beweggründe. Seitdem streift sie sich jeden Dienstag den grünen Kittel um, um mit Patienten Zeit zu verbringen. „Ich werde oft gefragt, warum ich mich in einem Krankenhaus engagiere. Die Uhr der Mitarbeiter ist aber so durchgetaktet. Wir Ehrenamtlichen haben mehr Zeit zum Beispiel für Gespräche“, sagt Torst. Doch sie ist auch noch an ganz anderer Stelle aktiv: Für den Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Weyhe organisiert sie eine Tour im Jahr und beteiligt sich bei Standdiensten. „Da suchen wir auch noch frischen Wind“, merkt sie gleich an. Jeder könne selbst bestimmen, wie viele Radtouren er organisieren möchte, oder bei Diensten mithelfen.

Alle zwei Jahre, das nächste Mal 2020, lädt die Freiwilligenagentur zum Markt der Möglichkeiten ins Weyher Rathaus ein. Einrichtungen informieren dabei über ihre Aktivitäten und Möglichkeiten zum Engagement in diesen. „Gerade kleinere Vereine haben dadurch die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Torst. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder das Hospiz etwa seien nicht jede Woche präsent, während der Bürgerbus täglich für sich werbe. Auch das Deutsche Rote Kreuz sei sehr präsent, findet Torst. Voraussetzungen, um ein Gesuch bei der Freiwilligenagentur anzumelden, gebe es nicht. „Es sollte einen gemeinnützigen Ansatz haben“, sagt Torst. Doch wie sie von ihrem eigenen Engagement im Krankenhaus weiß, gehe es nicht immer nur mit hauptamtlichen Kräften.

Auch einige aktuelle Aufrufe hat Helga Trost parat. In Kirchweyhe, Sudweyhe, Lahausen, Leeste und Erichshof sollen Nachmittagsangebote der Ganztagsgrundschulen erweitert werden, auch hierfür sind kreative Freiwillige nötig. In Lahausen freut sich das Allerweltscafé mittwochs von 16 bis 19 Uhr über helfende Hände beim Begegnungscafé. Fahrer braucht dagegen der Bürgerbus in Weyhe. Verstärkung suchen außerdem der Naturschutzbund (Nabu) und der ADFC. Das Hospiz in Weyhe benötigt einfühlsame Kräfte, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Weitere Infos online unter http://www.freiwilligenagentur-weyhe.de.