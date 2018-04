Die Freiwillige Feuerwehr Hambergen feiert ihr 125-jähriges Bestehen. (Peter von Döllen)

Hambergen. Wenn es brennt, werden sie aktiv. Sie springen nachts aus ihren Betten, lassen ihre Arbeit stehen und liegen und konzentrieren sich darauf, den Schaden an Mensch und Tier sowie Gebäuden und anderen Gegenständen so gering wie möglich zu halten. Seit bereits 125 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr der Ortschaft Hambergen regelmäßig im Einsatz, um Leben zu retten und Eigentum zu schützen. Ein Jubiläum, auf das man stolz sein kann.

Ob Brände, Verkehrsunfälle oder Katzen auf Bäumen: Die ehrenamtlichen Helfer sind immer vor Ort, wenn Mitmenschen in Not ihre Hilfe benötigen. Die Gemeinschaft und die Verbundenheit zum Ort feiern die Feuerwehrleute vom heutigen Freitag bis Dienstag, 1. Mai. Sie laden alle Einwohner und andere Interessierte auf den Festplatz in Hambergen ein. Neben einem Kommersabend am heutigen Freitag wird es zwei weitere Abend- und zwei Tagesveranstaltungen geben.

Die ehrenamtlichen Helfer sind immer zur Stelle, wenn die Bürger Hilfe benötigen. (FR)

Um den Anwohner genügend Nachtruhe zu ermöglichen, hat die Feuerwehr moderne Technik gebucht. Die Beschallung nach außen soll so gering wie möglich gehalten werden. Für Sicherheit sorgen die Einzäunung des Geländes sowie ein Sicherheitsdienst. Ein kostenloser Bus-Shuttle bringt die Gäste sicher und bequem zur Feier hin und zurück.

„Das Jubiläumsfest hat für uns eine besondere Bedeutung“, betonen die Veranstalter. Das Fest solle keine Gewinnveranstaltung werden, sondern eine Möglichkeit bieten, mit dem Ort gemeinsam zu feiern und auf das Ehrenamt in der Ortsfeuer- sowie Jugendfeuerwehr aufmerksam zu machen.