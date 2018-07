Am Mittwoch, 1. August, startet in Stuhr-Brinkum die nächste Schulung von ehrenamtlich Tätigen, die sich über drei Monate (immer mittwochs von 14 bis 17.15 Uhr) erstreckt. In dieser Schulung wird ein solides Basiswissen rund um das Altwerden und Altsein vermittelt. Typische körperliche und psychische Erkrankungen im Alter, das Thema Demenz, der Umgang mit Senioren und die Kommunikation mit an Demenz Erkrankten sowie verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, Biografiearbeit und rechtliche Aspekte im Alter, wie beispielsweise die Vorsorgevollmacht, spielen ebenfalls eine Rolle. Zehn Stunden Hospitationen in den 20 Pro-Dem-Seniorengruppen sollen den theoretischen Teil durch eigene praktische Erfahrungen ergänzen.

Die Schulung ist kostenfrei – vorausgesetzt, die ausgebildeten Ehrenamtlichen stellen sich dem Verein Pro Dem mindestens zwölf Monate lang für Einsätze zur Verfügung. Für die ehrenamtlichen Einsätze wird im Rahmen der steuerfreien Übungsleiterpauschale eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde gezahlt.

Wer Interesse an dieser Schulung hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04 21 / 898 33 44 beim Verein Pro Dem melden und einen persönlichen Kennlern-Termin vereinbaren.