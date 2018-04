An zwei Grundschulen werden zurzeit für mehrere unterschiedliche Aufgaben Ehrenamtliche gesucht. Sie können sich als Lese- und Mathepatin einbringen oder in der Schulbücherei mitwirken. Auch für Frühaufsteher ist etwas dabei: Der Förderverein „Montag nach 8“ sucht Helferinnen und Helfer, die den Schülern am Montagmorgen um 9 Uhr ein gesundes Frühstück bereiten.

„Er wird gebraucht. Sie wird gebraucht. Ich werde gebraucht.“ Nur ein dummes Wortspiel? Nein, eine Einladung an alle, denen Bücher etwas bedeuten, die gerne nette Menschen treffen und denen die Kirchenbücherei der Alt-Stuhrer Kirche nicht gleichgültig ist. Wer sich vorstellen kann, das Büchereiteam zu unterstützen, ist herzlich willkommen.

Für die Fahrenhorster Kapelle wird ehrenhalber für 3,7 Stunden im Monat ein ehrenamtlicher Küster beziehungsweise eine ehrenamtliche Küsterin oder besser noch ein Ehepaar für die Vorbereitung des Gottesdienstes gesucht. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte über den Kontakt der Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit“.

Ebenfalls benötigt das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Brinkum für die Sprechcafés dringend weitere Unterstützung. Jeder, der Freude am Umgang mit Menschen und Interesse an anderen Kulturen hat und die Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen möchte, ist eingeladen, sich bei der Freiwilligenagentur zu melden. Außerdem ist eine weitere Gärtnerstelle im MGH zu besetzen.

Im Flüchtlingsnetz B 5 wird momentan gerade eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ganz unterschiedliche Aufgaben benötigt – zum Beispiel für Hausaufgabenbetreuung, Kindertreff, Hilfestellung bei behördlichen Briefen und Anträgen und vieles mehr.

Die Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit“ ist telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 80 60 98 74 sowie unter der E-Mail-Adresse info@freiwilligenagentur-stuhr.de zu erreichen. Möglich ist auch ein persönlicher Besuch in der Sprechstunde – immer dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr in der Bremer Straße 9 in Stuhr.