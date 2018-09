Unter den fast 5000 Gästen befanden sich auch die zwei Vertreter Regine Moll und Eugen Bechmann vom Netzwerk Engagierte Stadt Lilienthal, das mit gemeinnützigen Organisationen, der Kommune und der Wirtschaft stabile Strukturen für bürgerschaftliches Engagement vor Ort entwickelt.

„Die Einladung des Bundespräsidenten ist eine besondere Anerkennung unserer Arbeit und des Engagements aller teilnehmenden Städte,“ freut sich Eva Nemela, Leiterin des Programmbüros. „Engagierte Städte zeichnen sich unter anderem durch Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Akteuren vor Ort aus, und durch Engagierte, die an Entscheidungsprozessen mitwirken. Das diesjährige Motto des Bürgerfestes „Zusammenstehen!“ passt deshalb wunderbar zu unseren Engagierten Städten.“ Mit ihren mehr als 40 Netzwerkpartnern führt die Engagierte Stadt Lilienthal gemeinsame Aktionen und Fortbildungen durch und macht die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in ihrer Stadt öffentlich. Sie ist ein neutraler und themenübergreifender Ansprechpartner und bringt Anbieter und Suchende zusammen.

Im Park von Schloss Bellevue informierte die „Engagierte Stadt“ mit einem eigenen Stand auf unterhaltsame und spielerische Weise über Möglichkeiten der lokalen Engagementförderung. Auch Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender stimmten mithilfe von Tischtennisbällen, die in mit Vorschlägen beschriftete Röhren gelegt wurden, ab, welche Merkmale ihnen in einer Engagierten Stadt am wichtigsten sind, beispielsweise die trisektorale Zusammenarbeit oder eine Anlaufstelle für ehrenamtlich Tätige und Interessierte. Der Bundespräsident kommentierte nach seinem informativen Aufenthalt an diesem Stand die Engagierte Stadt mit den Worten: „Das ist wirklich toll. Weiter so!“

Weitere Informationen zum Bürgerfest auf www.bundespräsident.de/bürgerfest-2018. Weitere Informationen zur Engagierten Stadt Lilienthal auf www.engagiertes-lilienthal.de.