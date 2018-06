Die Reise hat Falk Niedderer vom Gymnasium am Wall (GAW) für sein späteres Leben geprägt und ihm seine Weltoffenheit eingebracht. Der 40-Jährige hat alles gesehen, was er sich je erträumte und alles erreicht, was er sich vorgestellt hat.

Seit 1982 war er bereits im Sport tätig. Seit mehr als elf Jahren ist er am Verdener Gymnasium, schon längere Zeit als Fachobmann Sport. Seine sportlichen Anfänge im Bereich Fußball haben ihn bis zum Trainer in der Bezirksliga Niedersachsen gebracht. Aber auch im schulischen Bereich hat er tolle Erinnerungen, etwa an das Finale im Fußball bei „Jugend trainiert“ in Berlin.

Vorausgegangen war eine ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendtrainer in Bremen-Nord, die ihm das Rüstzeug für seinen späteren Erfolg im Schulwettbewerb in Berlin einbrachte. Auch heute arbeitet er weiter im Ehrenamt, an der Schule, als Ausbilder für Streitschlichter. In 40 Stunden außerhalb der Schulzeit können sich Schüler und Schülerinnen für diese Funktion schulen lassen. Für seine sportliche Weiterbildung hat Niedderer auch einen persönlichen Wunsch: Kite-Surfen lernen – Fliegen in der Luft an einem Fallschirm hängend.

Aber auch seine Hobbies halten ihn weiter fit: Reisen – mit den Lieblingszielen Südafrika, Galapagos und Feuerland – und Gitarre spielen. Kein Hobby, aber eine Leidenschaft ist für Niedderer die Sammlung von Werder-Trikots, zehn sind es schon, sein Lieblingsstück ist das „Young Spirit“-Trikot. Das ehemalige Hobby Fußball ist auch seine aktuelle Freizeitleidenschaft. Unvergessen ist sein Star Johan Micoud. Da die Knie nicht mehr mitmachen, wie sie sollen, ist Training auf dem Fahrrad angesagt, gern auf der Strecke Verden – Bremen oder umgekehrt. Wenn das Fahrrad im Urlaub fehlt, dann müssen es Schwimmen oder Geräteübungen sein.

Aber in den nächsten Wochen steht im sportlichen Bereich der Verdener Stadtlauf im Vordergrund. Traditionell stellen die drei Verdener Gymnasien die meisten Aktiven in den Staffelläufen. Es gibt drei Wettbewerbe über dreimal 900 Meter, aufgeteilt nach Altersstufen: bis Klasse vier, Klassen fünf bis acht und ab neunter Klasse und andere Teams. Gerade bei den Älteren gab es immer packende Wettbewerbe, jedes der drei Gymnasien kam mal als Sieger ins Ziel. Eine Aussicht wollte Niedderer zum so frühen Zeitpunkt noch nicht geben, da die Einteilung der aktuellen Mannschaften erst später erfolgt. „Das Ergebnis ist in jedem Jahr vollkommen offen, ich bin gespannt, wer diesmal als Erster die Ziellinie erreicht! Ich erwarte von meinen Schülern den Sieg in der älteren Klasse! Der Leistungskurs wird das schon hinbekommen!“

Für Niedderers Schüler ist der Start im Stadtlauf immer eine Supersache. Die Repräsentanz der Schule ist wichtig und Ehrensache. Schärfster Konkurrent wird sicher die Staffel vom Domgymnasium sein. Für den Fachobmann vom GAW, der selbst Bremer ist, hat der Lauf für Verden schon ein besonderes Gewicht. Und den Ehrgeiz zum Siegen, den bringen schon die Schüler mit.

Meldungen können bis zum 12. Juni abgegeben werden. Nachmeldungen sind möglich am Veranstaltungstag ab 16 Uhr bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf. Ausschreibungen und Infos unter www.lgkv.de.