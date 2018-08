Seinen 50. Hilfstransport in die polnische Partnerregion Lubuski (Lebuser Land) hat jetzt der Dörverdener Erich Rottmann (links) für die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) Verden absolviert. Dazu gratulierte DPG-Sprecher und Transportleiter Heinz Möller (rechts) mit ebenso herzlichen wie anerkennenden Worten.

Alle Fahrten blieben unfallfrei. Erich Rottmann fuhr dabei rund 65 000 Kilometer auf den Straßen der deutsch-polnischen Freundschaft und Verständigung. Ein Ende ist zum Glück nicht in Sicht, denn auch für August und September steht der 70-Jährige bereits wieder auf den vorbereiteten Transportpapieren.

Oft als Beifahrerin dabei ist Rottmanns Ehefrau Anne, die sich schon jetzt auf das Winobranie 2018 (Weinfest) in Verdens Partnerstadt Zielona Gora (Grünberg) in Niederschlesien im September freut. Allein wegen der Hilfsaktionen der DPG Verden weilte Erich Rottmann immerhin 150 Tage in unserem polnischen Nachbarland, würdigte Heinz Möller.