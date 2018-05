Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ehrung für Gerhard Huxol

FR

Da der ehemalige Kassenwart des TSV Brunsbrock, Gerhard Huxol, nicht am Kreissporttag in Bierden teilnehmen konnte, wurde ihm am vergangenen Sonntag eine große Ehre zuteil: Der 1. Vorsitzende des TSV, Johann Heimsoth, konnte ihn nachträglich auszeichnen.