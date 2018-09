Auf dem Jahrestreffen des NTB-Turnkreises Verden im Gasthaus Quensell zeichnete der Vizepräsident des Niedersächsischen Turnerbundes, Carsten Röhrbein, Klaus Zuschneid mit der Ehrengabe des Niedersächsischen Turnerbundes aus. In seiner Laudatio erklärte der Turnkreis-Vorsitzender Jens Banehr: „Klaus, du engagierst dich seit drei Jahrzehnten für das Turnen und begeisterst Turntalente. Familie Zuschneid, das war und ist gelebtes Turnen. Du hast dich auf die Herausforderungen der modernen Trainingslehre eingestellt und bis heute am Turnstützpunkt in Langwedel erfolgreich Turner betreut.“ Zudem verlieh Banehr die Kreisehrennadel an Doris Wagner vom TSV Uesen und an Kerstin Meinke vom TSV Dauelsen. Doris Wagner ist seit fast 40 Jahren Übungsleiterin und engagiert sich im Präventionssport und im Kinderturnen. Kerstin Meinke ist seit 15 Jahren Übungsleiterin, gibt Kurse für Kinder, Jugendliche und bewegt auch Erwachsene mit Angeboten wie Bodyfitness, Joggingkurse und Entspannungskurse.

Bei den Wahlen bestätigte die Versammlung einstimmig in ihren Ämtern den Turnkreis-Vorsitzenden Jens Banehr sowie seine beiden Stellvertreterinnen Birgit Knöpfle-Vogelsang für die Sportentwicklung und Karin Elsner für die Finanzen. Anschließend entwickeltes sich eine spannenden Diskussion über Kooperationen zwischen Vereinen, angestoßen durch eine Nachfrage nach einer Regelung bei Doppelmitgliedschaften. Hier fand der stellvertretende Vorsitzende Finanzen, Karl-Heinz Wacker, die Vereine müssten sich in Zukunft immer mehr von den Gedanken lösen nur auf sich zu schauen, sondern sie sollten stärker miteinander kooperieren. Das wäre ein Weg Personal für freie Posten in den Vorständen zu finden. Den Gedanken will der Turnkreis in Zukunft weiter diskutieren. In den Grußworten erklärte die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth: „Das Land wird ein 100 Millionen Euro Programm für den Sportstättenbau auf den Weg bringen. Der Landtag muss es noch beschließen.“ Landrat Peter Bohlmann betonte: „Der Turnkreis ist die größte Fachschaft im Kreissportbund. Im Kinder- und Jugendbereich sowie bei den Senioren ist Turnen sehr stark, dazwischen der Fußball. Aber Faktoren wie Mindestlohn und Datenschutz geben den Vereinen viele Regelungen vor.“ Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld betonte: „Sport fördert die Gesundheit. Turnen befähigt den eigenen Körper zu steuern. Vielen Dank für das großartige Engagement.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes Verden, Marco Behrmann, meinte: „Der Gesundheitssport wird in Zukunft an Bedeutung zunehmen.“ Und NTB-Vizepräsident Carsten Röhrbein lobte: „Ihr seid der Stützpfeiler unserer Gesellschaft. Ihr macht das Leben in Region lebenswert."