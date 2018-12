Beim Herbst-Brunch der Freien Turner Blumenthal wurden traditionell Mitglieder für ihre besondere Treue zum Verein ausgezeichnet.

„Geburtstagsjahr“ der Freien Turner Blumenthal durften der erste Vorsitzende des Vereins Malte Steinhardt und Jürgen Uphoff als zweiter Vorsitzender 15 Mitglieder für ihre besondere Treue zum Verein auszeichnen.

Auch in diesem Jahr fand diese Ehrung im Rahmen des Herbst-Brunches statt, bei dem sich rund 50 Vereinsmitglieder trafen, um den Sonntagvormittag in geselliger Runde bei leckeren Speisen und Getränken zu verbringen. Trotz mancher Erkältung oder anderer Blessuren erschienen damit alle angemeldeten Personen.

Der Turnverein aus Blumenthal verkürzt die Zeit zwischen seinem Sommerfest und den Weihnachtsfeiern der verschiedenen Abteilungen des Vereins bereits seit sechs Jahren mit dem Herbst-Brunch.

Der besondere Reiz des Brunches liegt nach der Ansicht der Vereinsmitglieder in seiner besonderen Familienfreundlichkeit, betont Malte Steinhardt. Gerade für Vereinsmitglieder mit kleineren Kindern oder noch jüngeren Freien Turnern seien Veranstaltungen am Abend oftmals nur schwer zu realisieren. Daher habe sich der Verein bewusst für diese Form der Vereinsfeier entschlossen. Die rege Teilnahme von Vereinsmitgliedern jeden Alters bestätige diese Entscheidung in jedem Jahr, betont auch Jürgen Uphoff.

Nach dieser schönen und unterhaltsamen Zeit steht für den Verein aus Blumenthal bereits unmittelbar nach dem diesjährigen Brunch fest, dass für das Jahr 2019 die siebte Auflage des Brunches voller Vorfreude in die Terminkalender eingetragen werden kann.

Für weitere Informationen oder Anmeldungen steht der Vorstand der Freien Turner Blumenthal gerne via E-Mail an info@ft-blumenthal.de, telefonisch unter 04 21 / 60 66 79 oder persönlich zu den Bürozeiten montags (außer an Feiertagen und in den Schulferien) zwischen 17.30 und 19 Uhr im Vereinsheim Heidbleek 10 in Blumenthal zur Verfügung. Informationen gibt es auch beim Abteilungsleiter Frank Menzel während der Trainingszeiten.