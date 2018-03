Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ehrungen bei den Kyffhäusern

Ehrungen und Wahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Kyffhäuserkameradschaft Schwanewede. In den Jahresberichten wurden die guten Schießergebnisse des Jahres 2017 hervorgehoben und an die verschiedenen Unternehmungen der Jugend und an die kleinen und großen Veranstaltungen der Kameradschaft erinnert.