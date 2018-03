An ihr nahmen 52 Mitglieder des Ortsverbandes und 5 weitere Personen als Gäste teil.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Ortsverbandsvorsitzenden Herrn Klaus Wilhelm Portermann gab es eine gemeinsame Kaffeetafel. Anschließend wurde die Punkte Tagesordnung besprochen.

Ein Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die Ehrung von Mitgliedern des Ortsverbandes für ihre langjährige Mitgliedschaft. Geehrt wurde ein Mitglied für 65 Jahre, sieben Mitglieder für 40 Jahre, vierzehn für 25 Jahre und zwanzig für zehn Jahre Mitgliedschaft. Leider blieben die meisten von ihnen der Mitgliederversammlung fern, etwa aus Alters- und Gesundheitsgründen.

So konnte auch zum großen Bedauern der Anwesenden Herrn Guenther Bueldt die Urkunde für 65 Jahre VdK-Mitgliedschaft während der Veranstaltung nicht ausgehändigt werden. Das wurde am nächsten Tage in seinem Zuhause durch den Ortsverbandsvorsitzenden nachgeholt.

Die Anwesenden Meta Borchert und Hans Günter Oberheuser wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft, Erika Brodtmann-Ehrichs, Helmut Kohlmann und Günter Radloff für ihre 25-jährige Mitgliedschaft sowie Rosel Grotheer für ihre 10-jährige Mitgliedschaft geehrt. Alle erhielten ihre Ehrenurkunden und eine Anstecknadel, verbunden mit Glückwünschen und einem kleinem Geschenk aus den Händen des Ortsverbandsvorsitzenden. Unterstützt wurde dieser von Klaus Sass, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck und Jan Göldner, dem Leiter der VdK-Kreisgeschäftsstelle Osterholz.

Geehrt für seine 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im VdK wurde zu seiner Überraschung und Freude der Ortsverbandsvorsitzende selbst. Er erhielt eine vom Sozialverband VdK-Landesverband Niedersachsen-Bremen ausgestellte Urkunde.

Zum Abschluss seines Berichtes für das Jahr 2017 stellte Herr Portermann heraus, dass es für die Mitglieder und Freunde des Ortsverbandes wiederum durchweg gelungene Veranstaltungen verschiedener Art gegeben hätte. Nach derzeitiger Planung des Ortsverbandsvorstands soll es im laufenden Jahr geben: Ein Kohlessen am 17. Februar, die Unterstützung des VdK- Kreisverbandes Osterholz beim Betrieb eines Standes auf der Publica in Osterholz-Scharmbeck im Juni, ein Spargelessen am 9. Juni, eine Tagesfahrt am 15. oder 22. September in die „Holländerstadt“ Friedrichstadt in Schleswig-Holstein, ein Frühstück am 10. Oktober und die Weihnachtsfeier am 9. Dezember. Der Ortsverbandsvorsitzende wünschte sich eine rege Beteiligung der Verbandsmitglieder.

Unter dem abschließenden Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab der Ortsverbandsvorsitzende bekannt, dass die derzeitigen langjährigen Inhaber der Vorstandsämter Vorstandsvorsitzender, Schriftführer und Kassiererin sowie ein Beisitzer bei den im Februar 2019 anstehenden Vorstandswahlen aus Gesundheits- und Altersgründen nicht mehr kandidieren werden.

Er appellierte an die versammelten Ortsverbandsmitglieder, sich auf ihr mögliches Interesse an einer Kandidatur für ein Vorstandsamt zu prüfen und zu kandidieren. Auch sollten sie versuchen, ihnen bekannte und von ihnen für ein Vorstandsamt geeignet gehaltene Ortsverbandsmitglieder für eine Kandidatur zu motivieren.

Der gegenwärftige Vorstand werde sein Mögliches tun, damit es auch ab 2019 wieder einen arbeitsfähigen Ortsverbandsvorstand gibt, hält jedoch die Unterstützung durch die Ortsverbandsmitglieder für hilfreich und unverzichtbar. Das sieht auch Walter Dammann, der Vorsitzende des Vdk-Kreisverbandes so.