Bei ihrem traditionellen Herbstball konnten die Guttempler aus dem Kreis Diepholz auch Guttempler und Freunde aus Tinnum auf Sylt und aus Sulingen begrüßen

Auch eine große Abordnung der Suchtselbsthilfe aus Sulingen nahm an diesem Ball teil. Nach dem gemeinsamen Essen wurde zum Tanz gebeten. DJ Rolf sorgte für volle Tanzfläche und ausgelassene Stimmung. Es zeigte sich in diesem Jahr einmal mehr, dass man auch ohne Alkohol richtig gut feiern kann.

Eine angenehme Unterbrechung war die Ehrung von Guttemplern für langjährige Mitgliedschaft. Susanne Meyer-Maiwald wurde für zehn Jahre, Bernhard Rasch (beide aus der Gemeinschaft Syke) für 35 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ebenso sorgte der Auftritt von Didibell für viele Lacher und viel Applaus. Zu fortgeschrittener Stunde fand eine umfangreiche Tombola statt. Spannung und Freude am Erworbenen waren nicht übersehbar. Klaus Meyer erklärte: „Unser alljährlicher Herbstball ist ein kleines Dankeschön an unsere Mitglieder für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr in der Suchthilfe.“

Der Guttempler-Orden ist eine Gemeinschaft bewusst alkoholfrei lebender Menschen und blickt in diesem Jahr auf ein 125-jähriges Bestehen in Deutschland zurück. Er ist weder religiös, weltanschaulich oder politisch gebunden und steht allen Menschen offen. Die Mitglieder des Guttempler-Ordens leben alkoholfrei. Sie waren oft selbst abhängig vom Alkohol oder sonstigen Suchtmitteln, andere haben beschlossen, als Angehörige einen neuen Weg zu gehen. Im Kreis Diepholz sind die Guttempler mit fünf Gemeinschaften vertreten, die zurzeit 96 Mitglieder haben.