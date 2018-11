Als Heilpraktikerin für Psychotherapie möchte sie ihre Klienten darin unterstützen, versteckte Blockaden zu entdecken und einen angenehmen Mittelweg in ihrem Leben zu finden.

Am vergangenen Wochenende war ihre Praxis in der Teichstraße 10 in Osterholz-Scharmbeck anlässlich der Eröffnung für Besucher und Neugierige zugänglich. Zahlreiche Gäste schauten vorbei, um sich mit Sonja Lies bekannt zu machen und mehr über ihr Angebot zu erfahren. „Es waren auch viele Freunde da, die Blumen gebracht haben. Und es haben sich viele interessante Gespräche ergeben“, sagt Sonja Lies.

Nach 20 Jahren als Fahrschullehrerin habe sie ein Gespür dafür entwickeln können, was Menschen bewegt, betont Sonja Lies. Sie beschäftige sich selbst ausgiebig mit den Themen des Lebens. Um ihren Klienten zu einem besseren Lebensgefühl helfen zu können, hat sie sich unter anderem in Reiki, in Transformationstherapie und diversen anderen, den Menschen betreffenden Techniken weitergebildet. „In meiner Arbeit mit den Klienten ist es mir wichtig, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Stattdessen möchte ich ihnen dazu verhelfen, sich selbst zu erkennen und die eigenen Ressourcen zu nutzen“, sagt die Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Weitere Informationen über ihr Angebot gibt Sonja Lies auf ihrer Homepage www.sonjalies.de und unter der Telefonnummer 0172/4219874.