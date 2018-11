Freuen sich auf einen bunten Abend: Darsteller und Organisatoren von Musical meets Rock & Pop.

Vor zehn Jahren kam dann auch Sängerin Sara Dähn das erste Mal mit nach Schwanewede und war begeistert von der Herzlichkeit vor Ort, vom BGS-Team, den Zuschauern, der galanten Art von Jürgen Stegmann und nicht zuletzt von der Atmosphäre.

Ob es die großen Musical-Highlight-Galas sind oder im kleineren Rahmen die Version der Studiokonzerte, die BMC schafft es immer wieder, durch ihre individuelle Interpretation die Zuschauer zu begeistern. Dabei werden nicht nur die schönsten Melodien aus Klassikern wie My Fair Lady, West Side Story oder Cabaret dargeboten, sondern auch aus Musicals der Neuzeit wie Cats, Phantom der Oper oder Ich war noch niemals in New York. Hinzu kommen erfolgreiche Eigenproduktionen, mit denen die Company, einzelne Darsteller oder der Komponist Thomas Blaeschke weltweit viele Preise und Auszeichnungen errangen wie Träume, Maria Stuart oder Anastasia. Neben typischen Musical-Songs gehören mittlerweile auch Songs aus anderen Genres zu den Produktionen der BMC: Schlager, Chanson, Rock oder Pop.

Mittlerweile hebt sich weit über 100 Mal pro Jahr der Vorhang für Thomas Blaeschke und sein Team. Die BMC besticht dabei nicht nur durch den Gesang, sondern auch durch die Interpretation, die durchaus ein Spiel mit dem Zuschauer, Choreografie, Schauspiel oder eine atmosphärische Szene beinhalten kann – eben so, wie es die Songs anbieten und zulassen.

Das Programm heißt Musical meets Rock & Pop – in Schwanewede verbinden sie seitdem die Arbeit der Bremer Musical Company mit den Strömungen Rock und Pop, die Voice Over Piano nebst Schlager und Chanson dem Musical ergänzt.

Am Sonnabend, 9. Dezember, werden die beiden ab 16 Uhr unplugged auftreten mit Gesang und Piano. Neben Sara Dähn werden dabei auch Kollegen von VOP aus Hamburg und Frankfurt mit auf der Bühne stehen. Das Publikum kann die unglaubliche Stimmgewalt der erst 27 Jahre jungen Bremerin Sara Dähn und die Künste des Pianisten und Entertainers Thomas Blaeschke genießen. Es kann durch die berührenden Interpretationen in Erinnerungen schwelgen, herzlich lachen lassen und die Herzen berühren lassen.

In dem Konzert erwartet die Zuschauer ein Reigen von Melodien aus verschiedenen Genres. Sara Dähn wird dabei gesanglich ihre Klasse präsentieren und durch verschiedene Genres springen. Und während sich die Sängerin rasant von einem ins nächste Kostüm wirft, plaudert Thomas Blaeschke aus dem Nähkästchen der Produktionen und Autoren oder gibt geschichtlichen Einblick in die Einordnung der Werke, führt mit viel Witz und Charme durch die Jahrzehnte der Musikgeschichte und gewährt spannende Einblicke in die facettenreiche Welt der Musik.

Ein äußerst spannender und abwechslungsreicher Abend auf hohem Niveau erwartet die Besucher – und wer sich dazu noch kulinarisch verwöhnen lassen möchte, kann bereits vor dem Konzert und in der Pause Snacks und Getränke genießen. Der Eintrittspreis liegt bei 20 Euro, Schüler zahlen 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in Schwanewede in der Begegnungsstätte in der Ostlandstraße 25, in der Geschäftsstelle der Sparkasse Rotenburg-Osterholz, Zum Marktplatz 1, Telefon 0 42 09 / 98 78 90, und bei Lillemei, Am Markt 54, Telefon 0 42 09 / 44 04 . Online sind Tickets über den Webshop von www.voiceoverpiano.com oder bei Nordwest-Ticket unter Telefon 04 21 / 36 36 36) und bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.