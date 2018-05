Der SPD-Bundestagskandidat Tevfik Özkan (rechts im Bild) veranstaltete im Gleis 1 in Syke einen Abend zur deutschen Außenpolitik. Unter der Überschrift „Die Welt aus den Fugen“ wurden die verschiedensten Themen der internationalen Politik besprochen. Gast und Referent war der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich (links im Bild). Mützenich gab zu Beginn ein Impulsreferat über die aktuellen Konfliktlinien in der Welt und die Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik. Dabei betonte er, dass es historisch gesehen stets Zeiten erhöhter Krisenaufkommen gab. In diesem Licht würden auch heutige außenpolitische Herausforderungen an sich nichts Neues darstellen. Mützenich betonte aber, dass es sogenannte „Kipppunkte“ gäbe, die eindeutig eine neue Qualität der Herausforderungen in der Außenpolitik nach sich zögen. Dazu führte er die immens gewachsene und noch wachsende Weltbevölkerung, gepaart mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch, an.

Im Anschluss diskutierten Özkan und Mützenich gemeinsam mit dem Publikum über die Türkei, die Rüstungsexporte, die Außenpolitik der USA und den Raum Asien.