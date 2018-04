49 Teilnehmer vieler Altersklassen konnten sich jetzt über die Auszeichnung freuen. Übergeben wurden die Urkunden vom Ehrenvorsitzenden des TV Falkenberg, Egon Hastedt. Die Teilnehmer hatten sich in der vergangenen Saison erfolgreich in verschiedenen Disziplinen darauf vorbereitet.

Beim Deutschen Sportabzeichen kommt es nicht auf Spitzenleistungen an, denn das Abzeichen soll in erster Linie der Gesundheit dienen, und jeder ab etwa sechs Jahren – nach oben gibt es keine Altersbeschränkung – kann daran teilnehmen. Es ist ein vielseitiges Sportangebot für die ganze Familie. Zum Trainingsprogramm gehören Laufen, Werfen, Kugelstoßen, Weit- und Hochsprung, aber auch Radfahren, Schwimmen, Walken und mehr.

Das Training für das nächste Sportabzeichen hat bereits begonnen. Immer montags treffen sich die Freizeitsportler des TV Falkenberg von 18.15 bis 19.30 Uhr im Schoofmoorstadion. Neueinsteiger sind willkommen und können an einigen Probestunden kostenlos teilnehmen. Auch Anfänger werden von Gerd Dargel mit fachkundiger Anleitung optimal auf die Prüfung vorbereitet; alle Prüfungen sind zudem an das jeweilige Alter angepasst. Aber nicht alle Teilnehmer trainieren für das Sportabzeichen, einige genießen einfach den Sport in der Gemeinschaft. Weitere Informationen erteilt Gerd Dargel unter der Telefonnummer 0 42 98 / 312 30. Das gesamte Sportangebot des TV Falkenberg finden Interessierte unter www.tvfalkenberg.de im Internet.