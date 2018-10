Die Gruppe hält respektvollen Abstand zur ausgehobenen Grube.

Auch wenn der Name des Moores nichts mit dem Teufel zu tun hat – er kommt von „doofes Moor“, was so viel wie taubes, unfruchtbares Moor bedeutet – man kann sich bei einem Gang durch das Moor leicht vorstellen, dass in dieser unwirtlichen Gegend einst der Teufel gewohnt haben könnte. Auch wenn heute viele Flächen des Gebietes trocken gelegt sind und hauptsächlich für die Viehzucht und landwirtschaftlich genutzt werden, es gibt immer noch einige Stellen, die besser nicht betreten werden, da dort die Gefahr des Versinkens im unergründlichen Moor besteht.

Das Moor kennenzulernen, ist der Grund für eine Exkursion des Gesprächskreises der Siedlergemeinschaft Aumund 1. In Fahrgemeinschaften geht es zum Ahrensfelder Damm in Osterholz-Scharmbeck. Von hier aus führt der Leiter der Gruppe, Manfred Baumgart, ins Ahrensfelder Moor. Er hatte sich sehr sorgfältig vorbereitet, in passender Literatur gestöbert, weiß viel über Land und Leute zu erzählen. Da passt es gut, dass gerade der circa 1909 eingeweihte Moorexpress vorbeifährt. „Die Einrichtung der Strecke hat der Gnarrenburger Fabrikant Lamprecht, der Medizinflaschen mit dem von ihm erfundenen Tröpfchenzähler herstellte, besonders unterstützt“, berichtet Baumgart. Auch über das Moor selbst ist er bestens informiert. „Das Niedermoor hat eine Stärke von circa einem bis anderthalb Metern. Hochmoor trifft man hier bis zu acht Metern Stärke an“, erläutert er. Einen Heizwert in etwa wie trockenes Holz hat er, war deshalb als Brennstoff begehrt. Mit den Torfkähnen, die hauptsächlich in einer Torfkahnwerft in Schlußdorf entstanden, wurde der Torf nach Bremen, Elsfleth und Brake transportiert.

An dem Rohr kann man erkennen, wie tief es eingesackt war (Foto links). Jan vom Moor (Johann Brünjes, links) kann auch Manfred Baumgart noch Neues erzählen (Foto rechts).

Beim Gang über wippende Wege ist an vielen Stellen noch deutlich zu erkennen, dass hier Torf abgebaut wurde. Bald gelangt die Gruppe an eine ausgehobene Grube. Ein mitgebrachtes Rohr wird in das Moor gesteckt. Leicht lässt es sich in die weiche Masse hineindrücken. Wehe, ein Mensch fällt hier hinein! Er würde wie die Stange in der braunen Masse versinken. Seltene Pflanzen, die teilweise auf der Roten Liste stehen, sind hier noch zu finden. So zum Beispiel der Gagelstrauch, der nur auf saurem Boden wächst und früher als Würze bei der Bierherstellung genutzt wurde. Oder auch der Sonnentau, der leider im September nicht mehr blüht.

Nach so vielen Informationen und so viel Anstrengung machen sich die Bremen-Norder auf zur Hamme-Schleuse im Ortsteil Teufelsmoor. Hier gibt es zur Erholung im Gasthof „Zur Teufelsmoorschleuse“ ein Mittagessen. Danach wird noch das „Kleine Haus im Moor“, die ehemalige Schule der Ortschaft Teufelsmoor, besucht. Johann Brünjes, der sich gleich als „Jan vom Moor“ vorstellt und alles auf Plattdeutsch erläutert, führt die Gruppe zu einer Torfstechkante. Hier kann man erkennen, wie die Moorbauern Torf für ihren Eigenbedarf gewonnen haben. „Jan“, der sich als zweiter Vorsitzender des Vereins „Dorf Teufelsmoor – De Düwelsmoorer“ ehrenamtlich engagiert, selbst aus Teufelsmoor stammt und auch zur Schule gegangen ist, kann ohne Ende vom Leben der Moorbauern erzählen. Auf alle Fragen weiß er eine Antwort, kennt fast jeden in der Gegend, kann zu allem eine Geschichte erzählen. Dann lädt er in das liebevoll eingerichtete und von der Stadt Osterholz-Scharmbeck sorgfältig renovierte „Kleine Haus“ ein, wo es viele Fotos aus der Vergangenheit gibt. Aber auch Hinweistafeln mit Erläuterungen, Karten und kleinen Exponaten aus der Gegend lassen die Entwicklung des Teufelsmoores lebendig werden. Im großen Seminarraum des Hauses erzählt „Jan“ dann etliche lustige Döntjes aus der Gegend, natürlich alle auf Platt. So geht der Tag schneller um als gedacht, sodass es schon später Nachmittag ist, als sich die Gruppe wieder auf den Heimweg macht.