Ein entspanntes Frühstück zwischen Sammlerstücken, sich mit einem Kaffee und einem Stück selbstgebackenem Kuchen auf einem der vielen bequemen

Sofas zurücklehnen, plauschen und die Zeit vergessen oder in einem ganz besonderen Ambiente einem Konzert lauschen: Dies alles ist im Erlesenes möglich. Auch können die Räume des Cafés im Kito für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Geburtstage oder Hochzeiten gemietet werden.

Mehrmals im Monat finden

zudem Konzerte statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf deutschen sowie internationalen Künstlern aus dem Genre Singer & Songwritern. Zu diesen gehört zum Beispiel auch David Blair, der vielen noch aus der letzten Staffel 2 „The Voice of Germany“ bekannt ist. Der

Musiker spielt am 30. März im Erlesenes.

Martinee mit Musik und Büfett

Ganz besondere Veranstaltungen sind die Matinees, die in

unregelmäßiger Folge an Sonntagen stattfinden. Dabei können sich Besucher auf ein Konzert in Kombination mit einem liebevoll zusammengestellten Büfett freuen. Da diese Veranstaltungen sehr beliebt und der Platz

begrenzt ist, ist eine Reservierung notwendig.

Erlesenes – das Café im Kito, Alte Hafenstraße 30, 28757 Bremen. Telefon: 04 21 / 69 08 00 80, Internet: www. kito-erlesenes.de.