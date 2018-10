Wieder beim U17-Team: Werder-Trainer Marco Grote. (imago)

Es ist ein besonderes Spiel, ohne jede Frage. Schließlich kommt es nicht so oft vor, dass der SV Werder mit einem Nachwuchsteam an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft teilnimmt. Das Halbfinalhinspiel zwischen den Kickern der grün-weißen U17 und Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (18 Uhr) auf Platz 11 besitzt also einen gewissen Stellenwert. „Und wir werden es genießen“, sagt Werder-Coach Marco Grote.

Das kann man allerdings falsch verstehen. Vom „Genießen“ sprechen oft ja die Trainer, deren Teams einigermaßen überraschend in ein Endspiel gelangt sind. Ihnen geht es dann darum, den Druck von der Mannschaft zu nehmen und die Freude zu vermitteln, die mit einem Spiel von Bedeutung verbunden ist – wo doch in sportlicher Hinsicht sowieso nicht viel zu holen ist. Das ist bei Werders U17 ganz anders. Wenn Marco Grote den Genuss dieser Partie ins Spiel bringt, dann meint er damit eine Position der Stärke: Hinter den Bremern liegt eine überragende Saison in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Sie wissen, dass sie völlig zu Recht zu den vermeintlich besten vier Teams ihres Jahrgangs zählen.

„Wir sind konkurrenzfähig“, betont Marco Grote. Warum auch nicht? Gerade erst hat die U17 ja für den einen oder anderen Rekord gesorgt. Sie feierte 23 Siege in Folge, bevor der Vizemeister RB Leipzig ihr im April die erste und einzige Saisonniederlage beibrachte (0:1) – in einem bedeutungslosen Spiel, da die Bremer längst als Meister feststanden. Nur einmal, am zweiten Spieltag, stand Werder nicht auf dem ersten Platz der B-Junioren-Bundesliga. Es gab womöglich noch keine Mannschaft, die so dominant aufgetreten ist wie diese U17.

Daneben stellte das Team immer wieder unter Beweis, wie gut es Rückschläge verkraftet. Als ihr Trainer Marco Grote im Januar für einigen Monate zur U19 abberufen wurde, siegten die Bremer unter den Co-Trainern Markus Fila und Dennis Kahl einfach weiter. Als sich ihr Kapitän Manuel Mbom im April an der Leiste verletzte – und deshalb bis heute kaum zum Einsatz kam –, da brachte selbst dieser herbe Verlust nichts durcheinander. Ebenso wenig, wie die zeitweisen Ausfälle diverser anderer Stammkräfte.

„Wir sind zu konstant, um durch solche Sachen einzuknicken“, sagt Marco Grote. Er ist sich deshalb sicher, dass seine U17 auch mit einem ungewöhnlichen Verlauf des Halbfinales fertig werden würde. Denn das kann natürlich passieren: Dass der BVB einen richtig guten Start erwischt und die jungen Bremer sich in der ungewohnten Situation eines Rückstandes befinden. Es wäre natürlich hilfreich, wenn sich dieses Risiko irgendwie einschätzen ließe. Aber das ist schwer, findet Marco Grote: „Diese Quervergleiche hinken immer.“ Er traut sich nicht zu, die Klasse der aktuellen Staffel West mit jener der eigenen zu vergleichen.

Mehr zum Thema Neuer Trainer für Werders U17 Brand soll Lücke schließen In Werders Nachwuchsbereich ist derzeit einiges im Umbruch. So könnte Ex-Werder-Profi Christian ... mehr »

Fest steht allerdings, dass Borussia Dortmund (56 Punkte) die Saison deutlich hinter Schalke 04 (65) beendete. Während der Meister im Westen nun im anderen Halbfinale auf Bayern München (Meister Süd/Südwest) trifft, fährt der Vizemeister zum Duell mit dem Staffelsieger Nord/Nordost nach Bremen – aus gutem Grund. Denn die Endrunde, und das dürfte dann doch einiges über die Qualität der Staffel aussagen, war in der jüngsten Vergangenheit von den West-Teams dominiert worden. Im letzten Jahr setzte sich Bayer Leverkusen durch, vor dem BVB, der 2015 und 2014 den Titel gewonnen hatte.

Kein Wunder also, dass Grote eine „hochinteressante und enge Begegnung“ erwartet. Doch weil sein Team sich der eigenen Stärken so bewusst ist, sei der Ausgang eben völlig offen. „Alle vier Mannschaften sind ohne Zweifel richtig gut, aber wir können ein Wort mitsprechen und haben auch eine gute Möglichkeit, Borussia Dortmund zu schlagen“, sagt der Trainer. Dass er womöglich auf den nach wie vor angeschlagenen Manuel Mbom verzichten muss, soll daran nichts ändern. Die schlechten Erfahrungen aus der letzten Teilnahme der U17 an der Endrunde, auch nicht: Im Halbfinale 2013 waren die Bremer, damals noch unter Trainer Viktor Skripnik, deutlich am VfB Stuttgart gescheitert (0:7, 0:4).

Ticketpreise: Überdachte Sitzplätze kosten fünf Euro, unüberdachte Sitzplätze drei Euro und unüberdachte Stehplätze zwei Euro.