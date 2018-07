Ein Bild für die Bremer Krebsgesellschaft: Die Hobbykünstlerin Marianne Hanke aus Blumenthal ist seit Langem beeindruckt von der Arbeit des Vereins, der Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen bei der Bewältigung der Erkrankung zur Seite steht und sie im oft schwierigen Alltag unterstützt. Jetzt hat sie speziell für die Beratungsstelle Nord in Vegesack ein Bild gemalt. Das Motiv zeigt das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute ehemalige Teehaus des Kaufmanns Gottfried Johannes Fritze in der Weserstraße in seiner Ansicht vom Stadtgarten aus.

„Ich möchte Menschen, die in der Beratungsstelle Rat suchen, dazu anregen, das Bild zu betrachten und sich daran zu erfreuen, es soll ihnen gut tun“, macht Hanke deutlich. Die Art und Weise, in der Patienten bei der Krebsgesellschaft mit Wertschätzung und Akzeptanz begegnet und wie ihnen bei allen Fragen geholfen werde, sei einzigartig, dies wolle sie mit ihrem Geschenk würdigen.

„Eine schöne Idee und ein Blickfang dazu, wir haben das Bild gleich aufgehängt“, freut sich Gerda Zelder-Schlegel, Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle Bremen-Nord. Das abgebildete Haus werde mit seinem lokalen Bezug sicher für manchen Wiedererkennungseffekt sorgen.