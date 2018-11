Der Vorstand mit Referent Peter Gagelmann (2.v.l.): Werner Heinken, Volker Twachtmann und Mathias Webel. (Femke Liebich)

Dieser pfiff an diesem Abend so etwas wie ein Heimspiel an, denn seine internationale Karriere begann ganz in der Nähe – beim ATSV Sebaldsbrück.

Unter dem Motto „Mentale Stärke und Entscheidungen – Parallelen zum Bundesliga-Schiedsrichter“ blickte der Referent nicht nur auf seine eigene Laufbahn, sondern auch auf die Veränderungen im Profifußball. Dabei gelang es dem 50-Jährigen, Parallelen zum Berufsalltag von Firmeninhabern und Führungskräften zu ziehen. In seinem Vortrag ging es sowohl um verlässliche Teamarbeit, Entscheidungsfindung und mentale Stärke, als auch um Digitalisierung und den technischen Fortschritt.

„Wir freuen uns sehr über diesen spannenden Vortrag, der selbst bei Nichtfußballinteressierten auf große Begeisterung stieß“, sagt der stellvertretende ISU-Vorsitzende Volker Twachtmann.

Der Fokus der meisten ISU-Mitglieder ist bereits auf die Vorweihnachtszeit gerichtet. In diese fällt wieder der Stuhrer Weihnachtsmarkt, der traditionell von der ISU und der Gemeinde Stuhr auf die Beine gestellt wird. Der 31. Budenzauber rund um das Rathaus findet am dritten Adventswochenende, 15. und 16. Dezember, statt. Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 110 Aussteller präsentieren sich im Verlauf der zweitägigen Veranstaltung, mehr als 70 von ihnen stellen ihre Stände im Außenbereich auf – teilweise in einem beheizten Zelt. Im Rathaus stellen mehr als 40 weitere Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Insgesamt wurde das Angebot somit ausgeweitet. Elf Aussteller sind erstmalig beim Budenzauber dabei. Wie gewohnt werden ein kulturelles Rahmenprogramm sowie Kinderaktionen von der Kunstschule Stuhr angeboten.