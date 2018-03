Das Foto der Fußballmannschaften Fortschritt Limbach und TSV Wörpedorf aus dem Jahr 1958. Helmut Meyer, der damals selbst mitspielte, half dabei, die Namen der damaligen Wörpedorfer Spieler herauszufinden.

Hallo werter Sportfreund, in meinen Unterlagen fand ich einiges interessantes Material aus dieser Zeit, als Sportvergleiche auch in den unteren Klassen ausgetragen werden konnten. Damals gegen Fortschritt Limbach, jetzt FSV Limbach-Oberfrohna aus Sachsen. Es gibt hier noch einige Zeitzeugen. Grüße Heinz Hammer“. Als Anlagen beigefügt waren der E-Mail ein Foto der damals beteiligten Fußballmannschaften Fortschritt Limbach und TSV Wörpedorf (verstärkt um einige Spieler aus Wörpedorfer Nachbarschaft) sowie ein Zeitungsartikel.

Mit Unterstützung von Helmut Meyer, dem wahrscheinlich einzigen noch lebenden Zeitzeugen in der Region, konnten mit ziemlicher, wenn auch nicht absoluter, Gewissheit noch die Namen der hiesigen damaligen Spieler aus Wörpedorf und umzu benannt werden. Helmut Meyer weist allerdings darauf hin, dass er selbst und ebenso auch Heinrich Kück seinerzeit gerade ganz frisch aus der A-Jugend in den Herrenbereich gestoßen waren und ihm schon deshalb die langjährigen Herrenspieler nicht gleich so eng vertraut und bekannt waren. Folgende Namen wurden ermittelt: Hinten, stehend von links nach rechts: 4. Klaus Möck, 7. Paul Lange, 9. Herbert Reese, 11. Gerd Böttcher(Tarmstedt), 12. Helmut Meyer, 15. Johann Hinrich Jagels, 17. Dirk Struß (Tarmstedt), vorne kniend von links nach rechts: 1. Hans Reiß (Worpswede), 3. Heinrich Kück, 5. Hannes Reese, 7. Willi Breukelmann. Immerhin, die Namensnennungen addieren sich auf 11 Spieler, könnte also die komplette Mannschaft gewesen sein.

„Ich selber, 1958 ein zwölfjähriger Junge, kann mich erinnern, dem Spiel in Wörpedorf als Zuschauer beigewohnt zu haben“, sagt Manfred Grotheer, Vorsitzender der TSG WGE.