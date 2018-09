Osterholz-Scharmbeck (rp). Immer am 3. Oktober öffnen Künstler aus Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude ihre Ateliers. Seit 2011 bieten sie so die einmalige Möglichkeit, ihnen beim Arbeiten über die Schulter zu schauen und ins Gespräch zu kommen. Rund 40 Künstler stellen ihre Arbeiten vor, darunter Malerei, Grafik, Zeichnung, Illustration, Fotografie, Film, Skulpturen, Objekte, Keramik und mehr. Zudem zeigen sie ihre Arbeitsweisen. Auch in diesem Jahr werden wieder einige Künstler auswärtige und befreundete Kollegen in ihren Ateliers zu Gast haben.

In der Galerie auf Gut Sandbeck gibt es Informationen über die Teilnehmer. Auch werden einige Künstler vor Ort sein, die in der Galerie Kurse durchführen. Die Ateliers öffnen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist überall frei. Weitere Informationen gibt es auch unter www.kunstverein-

osterholz.de.