Ende März war in der Presse zu lesen, dass sich die Schule für diese Aktion ein Boot wünsche. Den Aufruf lasen die Verantwortlichen von „Erlebnis Feuer und Wasser“, einer Jugendhilfe-Einrichtung in Eystrup. Sie meldeten sich spontan bei Catrin Clasen, Leiterin der Weserschule, und boten ihr ein Schiff an. Dieses besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ist etwa 5,30 Meter lang und zwei Meter breit und hat bereits einen Mast.

„Wir konnten unser Glück kaum fassen. Genau so etwas hatten wir gesucht“, sagte die Schulleiterin. Das wichtigste Objekt, um die Projektidee in die Tat umzusetzen, war nun da. Danach ging es darum, weitere Unterstützer zu finden. „Von Aktion Mensch bekamen wir die Zusage für eine Förderung, das war der Grundstein für die Verwirklichung. Für die kreative und künstlerische Gestaltung konnte das Atelier Hirndorf gewonnen werden. Weitere Firmen haben uns eine finanzielle Zuwendung beziehungsweise Materialspenden oder die Einbringung ihres Know-hows zugesagt. Die Samtgemeinde zeigt sich sehr kooperativ und wir freuen uns sehr darüber, dass wir gemeinsam mit Schülern der Marion-Blumenthal-Oberschule das inklusive Projekt umsetzen können. Es ist absolut überwältigend, wie viel Zuspruch, positive Rückmeldungen und Unterstützung wir bekommen“, so Clasen.

Das Boot soll in Hoya einen schönen Platz bekommen. Es gibt bereits erste Ideen im Rathaus wo dieser sein könnte. Voraussichtlich im August wird endgültig darüber entschieden. Das Boot oder eine kleine Fläche rund um das Kunstwerk sollen bepflanzt werden. „Vielleicht stellt uns eine Gärtnerei dafür ein paar Pflanzen zur Verfügung. Das wäre prima“, sagte Clasen und hofft auf eine Kontaktaufnahme. „Wir können die Zeit kaum abwarten, bis es Ende August mit der konkreten künstlerischen Planung losgeht. Das Boot soll mit nautischen Motiven und Tieren aus der Wasserwelt bemalt werden.“

Mittlerweile ist das Schiff dank der Hilfe des Ausbildungslehrgangs Logistik der Bundesschule des Technischen Hilfswerks (THW) auf das Gelände der Weserschule transportiert und auf einen Auto-Trailer gesetzt worden. Hier verbleibt es die nächsten Monate, bis es voraussichtlich im Oktober zu seinem neuen Standort überführt wird.

Die Tagesbildungsstätte Weserschule bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Aktion Mensch, der Samtgemeinde Hoya, dem Atelier Hirndorf, Avacon Nienburg, Smurfit-Kappa, der Kreissparkasse Nienburg, dem THW und der THW-Bundesschule, der Malerei Guder, der Marion-Blumenthal-Oberschule, „Erlebnis Feuer und Wasser“, bei VectorPlus, Printhaus und Renate Munder.

Auch in der Weserschule ist gerade Ferienzeit. Ab Anfang August ist dort wieder Betrieb. Potenzielle Spender, zum Beispiel für Pflanzen, können sich dann gern direkt in der Weserschule melden. Die Schule ist unter der Telefonnummer 0 42 51 / 34 36 und per E-Mail an weserschule@lebenshilfe-syke.de zu erreichen.

Die Tagesbildungsstätte Weserschule ist eine staatlich anerkannte Schule für Kinder und Jugendliche, die nach dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung beschult werden. Sie ist eine Einrichtung der Lebenshilfe Syke und seit über 40 Jahren in Hoya ansässig. Die Weserschule bietet 48 Plätze, in denen die Schüler/-innen die Möglichkeit auf schulische Bildung, Förderung und Betreuung nach dem niedersächsischen Schulgesetz erhalten. In die Weserschule kommen Schülerinnen und Schüler aus dem ersten bis zwölften Jahrgang der Landkreise Diepholz, Nienburg und Verden.

Die Lebenshilfe Syke wurde 1966 auf Initiative von 66 engagierten Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung als eingetragener Verein gegründet. Seither setzt sie sich für Chancengleichheit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein. Der Verein zählt zurzeit rund 400 Mitglieder. In Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und Hoya betreibt die Lebenshilfe Syke verschiedene ambulante Dienste, stationäre- und teilstationäre Einrichtungen wie Frühförderung, Kindergärten, Tagesbildungsstätten (Schuleinrichtungen) und Wohneinrichtungen, in denen rund 630 Mitarbeiter täglich rund 1300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bedarfsgerecht fördern und begleiten. Der Selbsthilfegedanke und das Normalisierungsprinzip haben dabei große Bedeutung. Stets steht der einzelne Mensch mit seiner Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns.