Ein (zufriedener) Deutscher in Paris: Während alle anderen "nach Hause" geholt wurden oder noch werden, fühlt sich der ehemalige "Tatort"-Kommissar Stefan Konarske in Frankreich gegenwärtig besser aufgehoben. (Clemens Porikys)

Ab Freitag, 24. April (20.15 Uhr, Sky One), ist Stefan Konarske als Bösewicht in der zweiten Staffel von „Das Boot“ zu sehen. In Paris kennt man den ehemaligen Dortmunder „Tatort“-Kommissar hingegen als einen der Top-Theaterstars des Landes. Schon vor sechs Jahren verlegte der zweisprachige Deutsche seinen Lebensmittelpunkt in die Metropole an der Seine. Hier hält der 40-Jährige auch gerade die Corona-Krise in seiner Wohnung aus - was bei den beklemmenden Lockdown-Bildern, die aus Paris nach Deutschland drangen, sich eher nach Krisen-Quarantäne anhört.

Konarske allerdings sieht das anders, wie er nun im Interview mit der Agentur teleschau verdeutlichte: „Ich bin sehr froh, diese Krise in Frankreich auszuhalten, wo die Menschen mit einer ganz klaren Linie gezwungen sind, daheim zu bleiben und sich solidarisch zu verhalten. Raus kommt man nur mit einem Spezialantrag, den man jedes Mal erneut ausfüllen, bei sich führen und vorzeigen muss, wenn man kontrolliert wird - was recht häufig passiert.“

Protagonist und Antagonist: Während Clemens Schick (rechts) in Staffel zwei der Serie "Das Boot" eher den guten U-Boot-Kapitän spielt - natürlich mit Ambivalenzen, wie es sich für eine moderne Serie gehört -, verkörpert Stefan Konarske ganz klar die dunkle Seite des Krieges. (Stephan Rabold / Bavaria Fiction GmbH / Sky)

Der Unterschied zu Deutschland?

Auf die Frage, wie er die Situation in Deutschland sieht, wo gegenwärtig darüber nachgedacht wird, die Maßnahmen wieder deutlich zu lockern, erlebt man einen eher skeptischen Wahl-Pariser: „Wenn ich mit meinen deutschen Freunden spreche, dann höre ich eigentlich bei jedem: Heut früh war ich Sport machen mit X, jetzt geh ich mit Y an den See und am Abend kommen A, B und C zum Essen - aber das sind die einzigen Leute, die ich treffe. Ja, wenn X und Y sowie A, B und C das genauso tun, dann treffen sich ja schon mal 30 Leute, die das Konzept offenbar nicht verstanden haben.“