Hermann Allmers wollte in seinem heimischen Hof den Marschbewohnern ein kleines Kulturreich bieten.

Wer war dieser Alte am Deich? Wer den Marschendichter über seine zeitgenössischen Verehrer kennenlernen will, gerät leicht auf die falsche Fährte. Das Mittelmaß solcher Verehrung vernebelt eher den Zugang zu seiner Persönlichkeit. Nicht viel aufschlussreicher gerät der Besuch des Marschenheims in Rechtenfleth. Auch hier bleibt neben wertvollen alten Bauernmöbeln, neben einer Überfülle von Dekorativem, von Originalen aus der Antike neben Imitaten ein zwiespältiger Eindruck zurück.

In einem Anbau schuf der Dichter Platz für seine Sammlungen.

Will man Allmers‘ nicht unerhebliche Wirkung auf seine Leser verstehen, muss man sich die geistigen und künstlerischen Umbrüche des 19. Jahrhunderts vergegenwärtigen. In Allmers‘ Leben und Denken spiegeln sich die Strömungen eines ganzen Jahrhunderts. Goethe steht im 72. Lebensjahr, als Hermann Allmers 1821 geboren wird. Still und eintönig verläuft das Leben hinterm Deich. Lesen ist eine Möglichkeit, sich die Welt ins Haus zu holen. Bereits sein Vater, der Deichhauptmann Wirich Allmers, hat für eine umfangreiche Hausbibliothek gesorgt.

Sohn Hermann, der ein stattliches Vermögen erben und seinen Hof vorteilhaft verpachten wird, erfährt seine Schulbildung von Hauslehrern. Wegen einer angeborenen Missbildung des Gaumens will ihn der Vater nicht in die Volksschule schicken. Eine wenig systematische Erziehung lässt viel Freiraum für die zahlreichen Neigungen des Hoferben. Bereits der junge Allmers, von der Arbeit auf dem Acker befreit, schreibt und empfängt Briefe, aus denen Freundschaften entstehen. Er lebt darin ganz in der Gesinnung der Romantik.

Eine Büste des Schriftstellers Hermann Allmers im Garten des Allmers-Hauses.

Auch die überschwänglichen Gefühlsäußerungen in den Briefen spiegeln den Geist der Epoche. Seine oft geäußerte Sehnsucht nach Italien ist keine individuelle Vorliebe. Sie ist längst vom Zeitgeschmack vorgegeben und kann sich auf große Vorbilder berufen. Wichtiger Auslöser sind die beiden Veröffentlichungen des Kunsthistorikers Johann Joachim Winckelmann, „Die Geschichte der Kunst des Altertums“ und „Über die Nachahmung der griechischen Werke“. Winckelmann, der seit 1763 in Rom wohnte und die Altertumssammlung des Vatikans verwaltete, lebte und dachte ganz im Geist der Antike. Seine Auffassung vom Wesen der griechischen Kunst als „edle Einfalt und stille Größe“ wird stilbildend für die deutsche Klassik.

Zu Romantik und Klassizismus fügt das ausgehende 19. Jahrhundert noch den Historismus, der alle Stilarten gleichermaßen legitimiert. Im Rechtenflether Marschenheim finden sich deutliche Spuren dieser vermischend historisierenden Haltung. Allmers‘ 1857 erscheinendes „Marschenbuch“ bringt ihm den berechtigten Ruf als Marschendichter ein. Es erfährt mehrere Auflagen und macht ihn weithin bekannt. Vor allem macht es die Marsch literaturfähig.

Über Norddeutschland hinausreichenden literarischen Erfolg beschert Allmers sein Reisebuch „Römische Schlendertage“, das 1869 erscheint und bis zu seinem Tod zehn Auflagen erfährt. Der Autor hat endlich seinem innigsten Wunsch nachgegeben und von Oktober 1858 bis Weihnachten 1859 Italien bereist. Allmers trifft in seinem Reisebuch mit seinen lebendigen, oft impressionistischen Schilderungen den Nerv breiter Leserschichten. Das Beste darin sind die Briefe an seine Hausgenossen, die er farbig und oft mit spontaner Begeisterung über das eben Geschehene zu Papier bringt. Über die Sixtina überfordert er seine ländlichen Freunde nicht mit ausführlichen Schilderungen der Werke Michelangelos. Schlicht erläutert er: „Die Sixtinische Kapelle ist etwa so groß wie die Sandstedter Kirche und recht eindrucksvoll.“

Auffällig ist, wie exakt Allmers den Wegen Goethes folgt: Rom, Neapel, Capri, Sizilien. „Goethe, dessen Italienreise ich hier wieder mit erhöhter Freude lese“, notiert er im Dezember 1858 in seinem Tagebuch. Ebenso wie Goethe nimmt auch Allmers Malunterricht in Rom. Er aquarelliert und zeichnet. Zugleich botanisiert er, sammelt Gesteinsproben, antike Scherben und Gemmen. Wie sein großes Vorbild sucht er die Begegnung mit Wissenschaftlern. Allmers folgt damit dem klassischen Bildungsideal, wie es Winckelmann vorgibt „an den Quellen antiker Kunst sein eigenes Leben zum Kunstwerk zu runden“. Aber es wird auch deutlich, wie intensiv Allmers diese Eindrücke als stellvertretend für seine Hausgenossen erlebt und aufzeichnet.

Zurück in Rechtenfleth, erweitert Allmers den heimischen Hof durch einen zweigeschossigen Anbau mit gotischem Treppengiebel. So schafft er Platz für seine Sammlungen. Ein kleines Kulturreich will er den Marschbewohnern bieten, Bildung durch Anschauung vermitteln. In unerschöpflicher Erfinderlust verbindet er in Haus und Garten die Naturmythologie der Griechen, mittelalterliches Gedankengut und eigene Visionen zu einer vielschichtigen Synthese. In gut gemeinter lehrhafter Absicht erscheinen den heutigen Zeitgenossen Pathos und Symbolismus eine Tonart zu hoch gestimmt. Am Denkmal Karls des Großen, der seiner Meinung nach um 797 in der Nähe des väterlichen Grundstücks mit seinem Heer die Weser überquerte, tritt die Eigenwilligkeit seiner Interpretation deutlich zutage. Höher aber steht seine Absicht, in der kargen Marschenlandschaft ein Kulturbewusstsein zu schaffen. Sein Credo: „Das Volk zu bilden, zu veredeln und auf die Höhe der Wahrheit zu führen gilt all mein Sinnen und Trachten.“

