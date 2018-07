Sie passen auf die Flugzeugsitze, können mit deren Beckengurt befestigt werden und sichern Kinder beim Start und bei der Landung, bei Wetterlagen mit spürbaren Turbulenzen, bei Notlandungen oder ruckartigem Abbremsen ab. Viele Fluggesellschaften erlauben die vom TÜV zertifizierten Modelle. Dennoch darf man den Sitz oder die Babyschale in der Regel nicht ohne vorherige Rücksprache mitbringen. Es ist daher zu empfehlen, die jeweilige Fluggesellschaft zu kontaktieren, bevor man einen eigenen Platz für seinen Nachwuchs bucht. Viele Airlines listen zudem auf ihren Webseiten auf, welche Modelle an Bord zugelassen sind.

Bis zu einem Alter von zwei Jahren dürfen Kinder im Flugzeug zumeist auf dem Schoß ihrer Eltern mitfliegen – gesichert mit einem Zusatzgurt, dem „Loop Belt“. Diesen schätzen Experten allerdings als gefährlich ein: „Kinder mit einem sogenannten Schlaufengurt auf dem Schoß der Eltern zu sichern, kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen beim Kind führen“, sagt Martin ­Sperber, Luftfahrtexperte des TÜV Rheinland. Der Zusatzgurt wird in den Beckengurt des Erwachsenen eingefädelt und um das Kind herumgelegt. Er ist in Deutschland zwar für die Luftfahrt zugelassen. Crashtests haben jedoch gezeigt, dass er die bei Notlandungen und Turbulenzen entstehenden Kräfte direkt in den Bauchraum des Kindes weiterleitet und so schwere innere Verletzungen verursachen kann.