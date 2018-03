Dann zeichnete er seinen Stellvertreter Günter Osmers für eine 25-jährige Mitgliedschaft aus.

Gewählt wurde auch. Schulungswart Kaninchen blieb Fritz Bremer, Jugendleiter für Geflügel wurde Jens Bremer. 1. Tätowiermeister bleibt Michael Laackmann, dem in Peggy Bremer eine 2. Tätowiermeisterin zur Seite steht. Diese soll für die andere Weserseite zuständig sein. Gemeinsam werden sie den Kaninchen die Nummer F 402 in das Ohr eintätowieren. Schließlich wurden Uwe Lohmann als Ausstellungsleiter Geflügel und Günter Osmers als Ausstellungsleiter Kaninchen bestätigt. Den Festausschuss bilden Helga Alldag und Heidrun Krieger.

Auch die Vereinsmeister wurden ausgezeichnet. Bei den Kaninchenzüchtern gewann Jens Bremer, während Vereinsmeister bei den Hühnern Frank Dreyer wurde. Die Meisterschaft für Zwerghühner gewann Uwe Lohmann, die Taubenklasse Heinz Hüneke. Der Vereinsmeistertitel für den besten Jungzüchter bei Kaninchen ging an Jonas Bremer. Den Pokal bei Kaninchen für die beste 1,1 ging an Jonas Bremer, während ebenfalls bei den Kaninchen Jens Bremer für die besten sechs Tiere einen Pokal erhielt. Den Kaninchen-Vereinspokal gewann Günter Osmers, der für die beste Häsin ging an Waldemar Korth, der für den besten Rammler Friedrich Mahlmann, der für die beste Zuchtgruppe Günter Osmers, während der Vereinspokal für Geflügel an Olaf Dreyer ging.