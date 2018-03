Vorsitzende Helmut Riggers blickte mit den 74 Anwesenden auf das Jahr 2017 zurück. Es sei schwierig für alle Abteilungen gewesen, denn durch die Hallensanierung musste der Sportbetrieb auf die umliegenden Hallen verteilt werden, oder andere Möglichkeiten mussten gesucht werden. Einige Veranstaltungen mussten ausfallen. Trotzdem seien in vielen Abteilungen hervorragende Leistungen abgerufen und Erfolge erzielt worden. Einen kleinen Rückgang in der Mitgliederzahl des zur Zeit 1323 Mitglieder starken Vereins führte der Helmut Riggers auf die eingeschränkten Sportmöglichkeiten und die im letzten Jahr erfolgte Beitragserhöhung zurück. Aus den einzelnen Sparten gab es viel Erfreuliches zu berichten. Kevin Wrieden konnte in seinem Bericht viele Erfolge der noch jungen Dartabteilung vermelden. Die Karateabteilung freute sich ebenfalls über ein erfolgreiches Turnier und über eine gute Beteiligung und erfolgreiche dauerhafte Arbeit in der Abteilung – eines der Aushängeschilder des Vereins. Sehr erfolgreich arbeitet auch die Leichtathletikabteilung. Sie konnte auf Landesebene großartige Erfolge erzielen. Im Tischtennis zeigten die Jugendmannschaften gute Leistunden, ebenso in der Badmintonabteilung, wo im Seniorenbereich auf Landesebene gespielt wird. Der Lauftreff konnte ebenfalls von vielen Erfolgen berichten und verwies gleichzeitig auf den am 15. April stattfindenden Sommerzeitlauf hin.

Der Erste Vorsitzende wies auf die neu gestaltete Internetseite des TSV hin, die er sehr gelungen bezeichnet. Kassenwart Karsten Burmester konnte einen positiven Kassenbericht abgeben und der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die anschließenden Wahlen gestalteten sich unproblematisch. Für den ausscheidenden Abteilungsleiter Sigurd Hinck stellte sich Renate Willen als neue Leiterin der Behindertenabteilung zur Verfügung. TSV on Tour leitet zukünftig Klaus Lürßen und löst damit Egon Kostka ab. Bei der Fußballabteilung wurde für den scheidenden Manfred Wellbrock bisher kein Nachfolger gefunden. Am Ende wurden die Sportler des Jahres im Jugend- und Erwachsenbereich geehrt.