Bunt geschmückte Wagen und kreative Kostüme haben beim Festumzug am Sonntag Tradition. Die besten Gruppen werden prämiert. Wer sich schon vorher in Stimmung bringen möchte, hat dazu am Sonnabend beim Oktoberfest in der Schützenhalle Gelegenheit. (Christian Kosak)

Gefeiert werden die Farbenfreude und das reichhaltige Angebot der Natur traditionell mit den Erntefesten, die gerade überall in der Region stattfinden. So auch in Schwanewede, wo am kommenden Wochenende mit Oktoberfest, Markttrubel und Ernteumzug bereits zum 70. Mal groß gefeiert wird.

Die Landfrauen kümmern sich um Erntekrone, Dekorationen und Co. (Christian Kosak)

Die Vorbereitungen beginnen bereits am Freitag. Die Schwaneweder Landfrauen schmücken die Schützenhalle und beweisen dabei viel Kreativität. So wird die Decke mit Zweigen abgehängt und die Wände mit Blumen und Früchten aus Feld und Garten geschmückt. Außerdem binden die Frauen die Ehrenpforte neu, die über die Straße Vosshall verläuft sowie den Eichenkranz für die Eingangstür der Schützenhalle. Unterstützung erhalten die Frauen durch zahlreiche Helfer aus der Familie, vom Bauhof und dem Erntefestausschuss.

Zahlreiche Musikgruppen begleiten den Zug auf seinem Weg. (Ralf Zowada)

Oktoberfest am Sonnabend

Damit ist die Schützenhalle auch bereit für das Oktoberfest, für dessen Organisation sich die Schwaneweder Runde verantwortlich zeichnet. Am Sonnabend, 29. September, wird bereits zum sechsten Mal bei bayerischen Schmankerln zünftig gefeiert. Für die stilechte musikalische Untermalung sorgen die Original Biebertaler Musikanten. Einlass ist ab 19 Uhr. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Harald Stehnken um 19.30 Uhr erfolgt der Bierfassanstich. Die Landjugend wird die Erntekrone ins Festzelt tragen und Volkstänze darbieten.

Das Erntefest in Schwanewede ist das größte seiner Art in der Region und vor allem durch seinen Höhepunkt, den großen Festumzug am Sonntag, im weiten Umkreis bekannt. Rund 80 Gruppen haben sich in diesem Jahr angemeldet, darunter solche zu Fuß ebenso wie zahlreiche Wagen und Musikzüge. Darunter die Spielmannsvereinigung Die Seeräuber und der Musik- und Majorettencorps aus Elsfleth, das Blasorchester des SAV sowie der Music & Drum Corps Nordwind.

Die fantasievollen Mottos der teilnehmenden Gruppen wecken die Erwartung auf ebenso einfallsreiche Kostüme und Wagenschmückungen. So steht der Erntewagen des Kindergartens Meyenburg zum Beispiel unter dem Leitspruch „Seht, wie unser Bienchen lacht, es freut sich an der Blütenpracht“. Die Landjugend Schwanewede mahnt „Niemand soll es je vergessen, Landwirte sorgen für das Essen“, während der Landfrauenverein Wersabe und Umgebung den heimischen Wald als Thema gewählt hat. Für die Mühen, die die Teilnehmer in ihren Auftritt investiert

haben, werden sie mit einer Prämie belohnt. Ein Bewertungsteam legt die Gewinner fest.

Festumzug wird moderiert

Wer mehr über die Umzugsteilnehmer wissen möchte, wählt seinen Platz am besten in der Nähe einer der fünf Stationen entlang der Strecke, wo Sprecher den Zug moderieren. Mögliche Punkte hierfür sind: Osterholzer Straße, Ecke Trent­höpen, Insterburger Weg, Ecke Blumenthaler Straße, Ostlandstraße, Ecke Hospitalstraße (Zentralprojekt), Küsterhaus oder das Schwaneweder Landhaus. Damit die gesamte Strecke Feststimmung verbreitet, bittet der Erntefestausschuss alle Anwohner um Mithilfe, indem sie die Vorgärten und Zäune entlang der Umzugsstrecke schmücken.

Der Zug startet um 13 Uhr in der Straße Am Marktplatz, angeführt von Feuerwehr, Polizei, einer Reitergruppe des Reitclubs General Rosenberg und dem Kronenwagen, auf dem der Bürgermeister und die Ratsmitglieder sitzen. Die Route führt von der Straße Am Marktplatz in den Trenthöper Weg, über den Sandbergweg hinweg bis in die Osterholzer Straße. Weiter geht es vom Insterburger Weg zum Waldweg, zur Hospitalstraße, Ostlandstraße, Molkereiweg und von dort weiter zum Damm in Richtung Festplatz. Eine kleine Schleife macht der Umzug am Koppelsberg, wo er auf dem neuen Kreisel dreht und zurück bis zum Schwaneweder Landhaus zieht, wo er in die Straße am Voßhall abbiegt. Gegen 14.30 Uhr erreicht der Tross schließlich den Festplatz. Dort findet die Begrüßung durch den Sprecher des Erntefestausschusses, Fritz Humborg, statt. Es folgen eine kleine Ansprache von Bürgermeister Harald Stehnken und eventuell eine kurze Andacht der Kirchengemeinden Schwanewede oder Neuenkirchen. Mit dem traditionellen Erntegedicht, vorgetragen durch ein Mitglied der Landjugend Schwanewede ,und dem Verbringen der Erntekrone vom Kronenwagen in die Schützenhalle endet der Festakt.

Im Anschluss beginnen sich auf dem Schützenplatz die Kinder­karussells zu drehen, und auch für Stimmung im Festzelt ist gesorgt. Dafür verantwortlich ist DJ Andre Duscha. In der Schützenhalle heizt DJ Leif den Besuchern ein.

Lust auf etwas Süßes macht das Tortenbüfett, das am Schießstand aufgebaut wird aber auch das Bauerncafé des Heimatvereins Schwanewede lockt mit handgebackenen Leckereien. Im Küsterhaus gibt es ein Stück Kuchen und Kaffee für 3,50 Euro. Gerne nimmt der Verein auch Spenden zum Verkauf entgegen. Diese werden mit einem Gutschein für Kaffee und Kuchen belohnt.