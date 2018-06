Die Damenabteilung kümmert sich bereits am Freitag um die Dekoration der Festhalle. Alle Arrangements werden von Hand gemacht. (ANDREAS KALKA)

Die Programmpunkte reichen von den Schießwettbewerben zur Ermittlung des neuen Königshauses über einen an beiden Tagen laufenden Marktbetrieb bis zur abendlichen Party im Dorphuus. Auch der der tradi-

tionelle Festumzug durch den Ort am Sonntag fehlt nicht.

Der Schützenumzug gehört zu den Höhepunkten des Schützenfests. Mit dabei sind auch immer viele befreundete Vereine. (Christian Kosak)

Ein Tag, bevor das große Fest startet, beginnt die Damenabteilung mit den letzten Vorbereitungen. Diese bestehen darin, den Festplatz zu verschönern. Ab 17 Uhr kümmern sie sich um die Schießhalle und sorgen mit einer Ehrenpforte, Girlandenfür die Eingangstür, einer Krone für den Festsaal sowie Tischdekoration für das richtige Am­biente.

Marktbetrieb und Kinderadler

Der Sonnabend wird um 9 Uhr von Ortsbürgermeister Dominik Schmengler eröffnet. Gleich danach beginnen die Wettbewerbe um die Schützenkrone. Auch der Startschuss für das Volksscheibenschießen wird gegeben. Ab 12.30 Uhr gibt es ein großes Festessen im Meyenburger Dorphuus. Wer daran teilnehmen möchte, wird gebeten sich anzumelden. Dies ist bei Heiko Nestler unter der Telefonnummer 0 42 09 / 51 70 oder Werner Röcker unter 0 42 09 / 35 31 möglich.

Um 15 Uhr beginnt der Marktbetrieb auf dem Festplatz sowie das beliebte Schießen auf den Kinderadler für kleine Nachwuchsschützen. Auf dem Markt können sich die Besucher auf zahlreiche Buden freuen, darunter auch ein Eiswagen. Das dieser mit dabei sein wird, stand kurz vor dem Festwochenende noch auf der Kippe. „Der gebuchte Schausteller musste aufgrund von technischen Schwierigkeiten absagen. Durch verschiedene Kontakte und deren hilfreicher Unterstützung haben wir in letzter Minute doch noch einen Ersatz gefunden“, berichtet der 1. Vorsitzende der Meyenburger Schützen, Werner Röcker.

Da Musik und Tanz genauso zu einem Schützenfest dazu gehören wie die vielen Schießwettbewerbe, bildet der abendliche Auftritt der Kultband Komboo ab 21 Uhr im Dorphuus den Höhepunkt des Sonnabends. Die sechs Musiker aus dem Teufelsmoor werden mit ihrem vielfältigen Repertoire aus partytauglicher Tanzmusik für die richtige Stimmung sorgen.

Der Sonntag beginnt traditionell um 9.50 Uhr mit dem Kirchgang der Schützen. Danach wird sich auf dem Schulsportplatz zum Festumzug gesammelt, der um 13 Uhr beginnt. Neben vielen Zuschauern am Wegesrand freuen sich der Vorsitzende Werner Röcker sowie alle Schützen auch wieder auf die von den Meyenburgern liebevoll geschmückte Umzugsstrecke.

Die Strecke des Festumzugs

Am Beginn des Umzugs steht die Abholung des amtierenden Schützenkönigs Pascal Mehrtens in der Straße Am Struckberg. Nach einer kurzen Pause beim König vor Ort setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Die Wegführung ab dem Sportplatz verläuft folgendermaßen: Schulsportplatz, Schwaneweder Straße, Am Struckberg über den Meyenburger Damm bis zum Rittergut. Dort wird eine Kehrtwende gemacht und über den Damm zurück, Am Struckberg und von dort aus zum Festplatz gelaufen. Als Ankunftszeit ist

15 Uhr angepeilt.

Ab 15.30 Uhr ist mit Blasmusik im Dorphuus für Unterhaltung gesorgt. Dafür reist wie gewohnt die Blaskapelle Ovelgönne an. Bereits zum 21. Mal ist sie beim Meyenburger Schützenfest zu Gast. Um 19 Uhr marschieren die Schützen ein und proklamieren ihren neuen König. Den Abschluss findet das Fest mit dem Königsball um 20 Uhr.