Schwanewede

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Flohmarkt der ursprünglichen Art

FR

Schwanewede. Am Sonnabend, 24. November, findet zwischen 12 und 14 Uhr in der Begegnungsstätte Schwanewede in der Ostlandstraße 25 ein Flohmarkt für jedermann statt.