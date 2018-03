Ein starkes Team: Anja Behrens, Melanie Gerken, Brigitte Lohmann und Corinna Fischer (von links). Es fehlt Monika Tietjen. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Das Geschäft florierte. Fünf Jahre später zog man auf die andere Straßenseite in ein größeres, neu gebautes Haus an der Falkenberger Landstraße 72 um. Hier feierte das Blumenfachgeschäft Elsner jetzt sein 50-jähriges Bestehen. „Floristik heißt bei uns nicht nur Blumenbinden. Wir verstehen darunter kreatives Gestalten mit allem, was die Natur zu bieten hat und die hat ziemlich viel im Angebot“, sagt Brigitte Lohmann, die Blumen Elsner von ihrer Mutter1989 übernommen hat. Die Inhaberin verweist auf Blumen und Pflanzen in vielen Formen und Farben, bizarres und üppiges, frisches und getrocknetes Beiwerk, Früchte und Fasern. „Das sind die Grundlagen, und dazu kommt dann die passende Idee, um unseren Kunden für jeden Anlass etwas Tolles anzubieten“.

Brigitte Lohmann wird von ihrer Tochter Anja Behrens unterstützt. Die Floristmeisterin legte ihre Prüfung nach Stationen in Ostfriesland, Düsseldorf und Hamburg vor der Industrie- und Handelskammer in Niederbayern ab und stieg 2003 in den Familienbetrieb ein. Gemeinsam mit dem Team fertigen die Damen alles, was Familienfeiern, Firmenjubiläen oder das eigene Heim verschönert. Neben den Ideen stehen beste Qualität und Natürlichkeit der Ware im Vordergrund. Einwandfreie Blumen sind neben einer kompetenten Beratung das A und O im Floristikfachgeschäft, wissen die Expertinnen. Brigitte Lohmann kauft die Schnittblumen und Topfpflanzen vorrangig im Frischezentrum des Bremer Großmarkts ein.

Beim Blick in das Ladengeschäft fallen die vielen Ideensträuße in unterschiedlichen Preisklassen auf. Gefertigt wird aber auch nach Kundenwunsch und für jeden Anlass - von der Geburt bis zur Trauerfeier. Ob als Geschenk oder als Bereicherung und Blickfang für das eigene Heim gibt es bei Blumen Elsner auch Glas, Keramik und sehenswerte Accessoires, wie von der Firma Tiziano. Abgerundet wird das Angebot mit einem Lieferservice und einer Fleuropvermittlung. Jetzt feierte Blumen Elsner den runden Geburtstag mit einer Aktions-und Rabattwoche. Viele Stammkunden und viele neue Kunden kamen zum Gratulieren, freute sich das Team und Brigitte Lohmann und Anja Behrens.