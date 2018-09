Besonders der Besuch beim Imker Petr Vydra in Predmesti.

Im Juni 1993 wurde Vydra vom Landgericht in Brünn zum Forensiker im Bereich Imkerei ernannt. Er ist spezialisiert auf die Bewertung von Bienenvölkern, Bienenständen, Imkerausrüstung und Honigbienenschäden. Er führt zudem jährlich Expertengutachten für Schäden durch Naturkatastrophen auf Bienenzuchtbetrieben durch, bei denen Honigbienenzüchter Schäden erlitten haben.

In seiner Manufaktur werden Hilfsmittel, Werkzeuge, Bienenstücke hergestellt sowie von seinen 250 Völkern Bienenprodukte, -königinnen, -brut und ganze Bienenvölker veräußert. „Hier gibt es praktisch alles, was gebraucht wird, um Imker zu werden“, sagt Vydra. In einem kurzweiligen und launigen Fachvortrag zusammen mit seinem gleichnamigen Sohn schilderten beide ihr erfolgreiches Unternehmen. „In meinem Betrieb waren schon Lehrlinge aus elf verschiedenen europäischen Ländern“, betont Vydra stolz.

EU-Kommissar zu Besuch

2005 besichtigte sogar der für Imkerei zuständige EU-Kommissar seine Manufaktur. Rund 100 Kubikmeter Linden- und Fichtenholz werden pro Jahr zu Bienenkorbmaterial verarbeitet. „Das Holz kommt komplett aus der Region“, wird die nachhaltige Produktion erklärt. Die Bienenstöcke und darin liegenden Böden sind patentiert. „Ich bin mit acht Jahren als Imker angefangen, ohne ein Vorbild in der Familie gehabt zu haben“, ging Vydra auf seine Vita ein. „Ich habe von den Bienen gelernt.“ Die Holzprodukte seien sehr sorgfältig und sogar pingelig hergestellt, mit Nägeln, Schrauben und Kleber. Seine Kunden würden schließlich großen Wert auf Qualität legen und kommen immer wieder, so der Imker. Der Verkauf erfolge tschechienweit, auch an Großhändler, so könne es auch sein, dass die Produkte in Deutschland verkauft würden. Auch die Kirchlintler Imker waren beeindruckt und begeistert.

Neben den vielen Honigprodukten ist er besonders stolz auf seinen Burg-Honig-Met. Diesen zwölfprozentigen Likör „Hradi Medovina“ hat er nach der Burg Svojanov genannt, die ganz in der Nähe liegt und im 13. Jahrhundert errichtet wurde. „Alle Imker begreifen sich als Freunde, darum habe ich diesen flüssigen Met kreiert.“ Das Rezept bleibt allerdings sein Geheimnis. Vydra gibt nur die Zutaten preis: Honig, Wasser, Kräuter, Hopfen und Blütenstaub ergeben ein herrliches süffiges Getränk, von dem sich die Kirchlintler Gruppe überzeugen konnte.

Die von Dieter Röpe ausgesprochene Einladung zum Gegenbesuch in Kirchlinteln nahmen Petr Vydra und Ludvik Jaros, der ehrenamtliche Sekretär der Letovicer Imker, gerne an. Ein zeitlicher Rahmen wurde auch gleich vereinbart: im Mai 2019. Am Rande der Fotoausstellung (Bericht folgt) im Kulturhaus Letovice brachte Imker Juri Chromy einen großen Hummelschwarm mit, der bei allen großes Interesse und Begeisterung hervorrief. Dieter Röpe: „So was habe ich noch nicht gesehen.“ Weitere Gespräche auf fachlicher Ebene zwischen den Imkern beider Kommunen rundeten den ereignisreichen Tag in Letovice ab.