Der Tui-Reiseladen gewährt Rabatte auf seine Koffer. (Klaus Göckeritz)

Die Lilienthaler Werbegruppe „Wir an der 4“ lädt am morgigen Freitag, 29. November, bereits zum dritten Mal zum „Black Sale on Friday“ ein.

„Dieser ganz besondere Einkaufstag hat in der Vergangenheit groß eingeschlagen“, sagt Initiatorin Heike Wilhelm von der Gruppe „Wir an der 4“. Sie freut sich auf den inoffiziellen Startschuss der Einzelhändler in die Weihnachtssaison. Während vor einigen Jahren in erster Linie Onlineanbieter mit Rabatten lockten, schließen sich von Jahr zu Jahr mehr lokale Läden dem Schnäppchentag Ende November an. Knapp 20 Lilienthaler Geschäfte beteiligen sich Wilhelm zufolge bei der diesjährigen Auflage mit Rabattaktionen und laden zum Shoppen ein.

Daniel Meyer, Robert Freudenthal und Carsten Hennings (v.l.) von ITC Inter-Tel überraschen ihre Kunden morgen, wenn diese zum Versorger EWE wechseln. (ITC)

Erkennbar sind die teilnehmenden Läden an dem entsprechenden Plakat im Schaufenster. Während ihrer regulären Öffnungszeiten bieten die Unternehmen Geschenk-

artikel, Mobilfunkgeräte, Reisen, Lebensmittel, Mode, Schmuck, Spiel- und Haushaltswaren sowie vieles mehr an. So erhalten die Kunden in der Nowa Manufaktur, Am Wolfsberg 17, 15 Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf bereits reduzierte Artikel. Bei Em Exklusiv Mobil in der Hauptstraße 42 winkt ein Nachlass von 20 Prozent. Weitere zehn Prozent sparen lassen sich in dem Geschenkeladen bei Vorlage der ausgeschnittenen Em- Anzeige von dieser Seite.

Wer sich für das kommende Jahr mehr Sport auf die Fahnen geschrieben hat, sollte morgen beim Sporthaus Lilienthal in der Hauptstraße 52 vorbeischauen und sich einen 20-prozentigen Nachlass auf das reguläre Sortiment sichern. Gutes für die Gesundheit bietet auch die Familie Ritter: An ihrem Altländer Obststand in der Falkenberger Landstraße kosten vier Kilogramm Äpfel der Sorte Elstar am Aktionstag nur 3,90 Euro.

Heike Wilhelm freut sich über die steigende Beteiligung am Schnäppchentag in Lilienthal und auf die Rabattaktionen. (Klaus Göckeritz)

Bei de Uhrmoker in der Moorhauser Landstraße 2c gilt ein 25-prozentiger Nachlass auf alle Armbanduhren, die sich ideal als Weihnachtsgeschenk für die Lieben anbieten. Rabatte gibt es auch bei Antikes & Kurioses, wo aktuell der Räumungsverkauf läuft und viele Artikel zum halben Preis erhältlich sind.

Bei Tisch + Küche Haar in der Hauptstraße gibt es zehn Prozent auf alles außer Bücher und bereits reduzierte Artikel. Der Nachlass lässt sich nicht mit anderen Angeboten kombinieren. Im Spiel-

warengeschäft von Anke Haar sind die beliebten Playmobil-Figuren um zehn Prozent reduziert. Auch Autobesitzer profitieren: Bei der Beauty-Car-Autopflege, Hauptstraße 38, gibt es einen Nachlass von zehn Prozent auf das sogenannte Spot-Repair-Angebot, bei dem die Experten Kratzer, Dellen und Lackschäden punktgenau, schnell und preiswert beheben.

Den „Black Sale on Friday“ bewirbt die Lilienthaler Werbegemeinschaft „Wir an der 4“ als „Verkaufsevent, mit dem die Kunden vom Internethandel weg zum lokalen Einkauf gelockt werden“.

„Wir möchten mit eigenen Angeboten vor Ort reagieren, damit die Kunden regional einkaufen“, sagt Initiatorin Wilhelm. Ihr Anliegen sei es, das Geschäftsleben in der Gemeinde lebendig und attraktiv zu erhalten, indem man den Einkauf vor Ort unterstützt.

Übrigens ist morgen auch in Tarmstedt Black Friday: Dort gewährt Kleidung Fahjen, Bahnhofstraße 1, 30 Prozent Nachlass auf Damen- Winterjacken.