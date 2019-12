Sabine Stepputt präsentiert die Genießerkarte und Bremer Klaben. (Christa Neckermann)

Weihnachten ist auch immer die Zeit der Plätzchen und Lebkuchen, des Bremer Klabens und der zahlreichen anderen köstlichen Gebäcke, deren Duft bereits von Weitem in die lokalen Bäckereien lockt.

In der Bäckerei Rolf erwartet die Kunden zu jeder Jahreszeit eine große Auswahl an frischen Broten, Brötchen, Feingebäck, Kuchen und Torten. Dazu gibt es Snacks und kleine Gerichte, die zur Mittagszeit besonders gefragt sind. Im Advent kommen mit Plätzchen und Co. weitere verführerische Köstlichkeiten hinzu.

Der traditionelle Handwerksbetrieb besteht bereits in der fünften Generation und vereint Tradition mit dem neuesten Stand der Herstellungstechnik. Das Ergebnis dieser Kunst eignet sich durchaus zum Verschenken. Neben den Köstlichkeiten gibt es in den insgesamt 30 Rolf-Filialen im Landkreis Osterholz und Bremen-Nord die Genießerkarten. Diese lassen sich mit einem Guthaben aufladen und unter den Weihnachtsbaum legen. So kann der Beschenkte das gesamte Jahr über das Angebot genießen – sogar sonntags.

Mit der Karte können auch Punkte gesammelt werden, die sich zu einem späteren Zeitpunkt in Gebäck umtauschen lassen. „Ein schönes Geschenk für Naschkatzen und Brotgourmets.“